Игроки обидчика «Астаны» по ЛЕ объявили бойкот финалу Кубка и решили покинуть команду после нападения фанатов

Ранее стало известно, что около полусотни болельщики в капюшонах и масках проникли на базу «Спортинга», где набросились на игроков и членов тренерского штаба команды. В результате нападения серьезно пострадал форвард Бас Дост, которому разбили голову.

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Досталось также хорвату Йосичу Мишичу, аргентинцам Родриго Батталье и Маркосу Акунье. Вынуждены были обратиться к врачам физиотерапевт Марио Монтейра (в него попал файер) и тренер Рауль Жозе. Главный тренер лиссабонцев Жорже Жезуш тоже получил удар по голове от фаната.

Отмечается, что игроки «Спортинга» отказываются вступить в диалог с президентом клуба Бруну де Карвалью, который прибыл на базу сразу после новости о нападении. Футболисты покинули территорию базы в сопровождении полиции, так как не чувствуют себя защищенными от возможного повторного покушения.

По информации TYC Sports, Акунья и Батталья приняли решение расторгнуть контракты и покинуть клуб из-за последних событий. Агента Доста также не исключил подобный вариант.

«Я должен принять меры по обеспечению безопасности Доста. Если “Спортинг” не может защитить своих игроков, нам придется искать другие способы. Это не означает, что Дост собирается расторгнуть контракт. Прежде всего, учитывая сложившуюся ситуацию, я должен позаботиться о нем и о его семье», — сказал агент Гюнтер Нойхаус, слова которого приводит A Bola.

Причины данной акции со стороны фанатов пока неизвестны, но, возможно, она связана с неудачным выступлением «Спортинга» в чемпионате Португалии. Команда Жезуша проиграла борьбу за «золото» и Лигу чемпионов, заняв третье место.

После поражения в заключительном туре Бруну де Карвалью отстранил тренерский штаб во главе с Жезушем от работы. Причем без разрыва контрактов. Правда, затем поменял свое решение, поскольку «львам» предстоял финал Кубка Португалии.

При этом еще апреле президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов команды за несогласие с критикой в их адрес после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче ¼ финала Лиги Европы. Он разместил пост в Facebook, в котором выразил недовольство игрой команды. Футболисты не согласились с его позицией, за что были наказаны.