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15 мая, источник: Чемпионат.com

Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»

Экс-нападающий сборной Аргентины Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо».

Источник: AP 2018

«Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трёхлетний контракт с нашим клубом и вступил в должность председателя правления. Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. Диего приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России», — говорится в сообщении пресс-службыбрестского «Динамо» в «Твиттере».

Брестское «Динамо» после семи туров идёт на восьмом месте в чемпионате Беларуси. Команда набрала 9 очков.

Ранее агент Марадоны Матиас Морла также рассказал, что Диего приедет в Россию на чемпионат мира по футболу, но в качестве журналиста. Марадона будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur.

Последним клубом, в котором работал Марадона, была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.

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