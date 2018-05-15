Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»

«Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трёхлетний контракт с нашим клубом и вступил в должность председателя правления. Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. Диего приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России», — говорится в сообщении пресс-службы брестского «Динамо» в «Твиттере».