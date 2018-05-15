Сборная Европы: второй месяц в атаке Салах, Месси и Роналду
Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам апреля.
Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам апреля.
В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), A Bola (Португалия), Marca (Испания), De Telegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), Frankfurter Allgemeine (Германия), Tipsbladet (Дания), ELF Voetbal (Голландия), Nemzeti Sport (Венгрия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.
В сборную апреля вошли (4−3−3): Навас («Реал», 5 голосов); Киммих («Бавария», 8), Серхио Рамос («Реал», 7), Манолас («Рома», 4), Марселу («Реал», 6); Иньеста («Барселона», 5), Хамес Родригес («Бавария», 3), Депай («Лион», 6); Салах («Ливерпуль», 11), Месси («Барселона», 10), Криштиану Роналду («Реал», 5).
Вариант «СЭ» выглядит так (3−1−3−3): Облак («Атлетико»); Киммих, Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Марселу; Погба («Манчестер Юнайтед»); Коутинью («Барселона»), Месси, Мане («Ливерпуль»); Салах, Роберту Фирмину («Ливерпуль»), Криштиану Роналду.
Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:
вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), де Хеа («Манчестер Юнайтед»), тер Штеген («Барселона»);.
защитники: Луиз Густаву («Марсель»), Кулибали («Наполи»), Фертонген («Тоттенхэм»), Варан («Реал»), Жорди Альба («Барселона»), Дебюши («Сент-Этьен»), Бартра, Барраган (оба — «Бетис»), Налду («Шальке»), Данте («Ницца»),
полузащитники: Де Брейне, Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Каземиру («Реал»), Эриксен («Тоттенхэм»), Милнер, Хендерсон (оба — «Ливерпуль»), Товен, Пайет (оба — «Марсель»), Холтби («Гамбург»),
нападающие: Жиру («Челси»), Бакка («Вильярреал»), Джеко («Рома»), Б. Траоре («Лион»).