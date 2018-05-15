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Фабрегас женился на «женщине из своих снов»
Сегодня состоялась свадьба полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса и Даниэлы Симан.
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Сегодня состоялась свадьба полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса и Даниэлы Симан.
Сеск и Даниэла встречаются с 2011 года. У пары пятеро детей (трое от Фабрегаса). Симан старше футболиста сборной Испании на 12 лет.
«Только что женился на женщине из своих снов», — написал Фабрегас в инстаграме.