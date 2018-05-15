Армянский «Ширак» оспорит решение о снятии 12 очков за договорной матч

«Вчера “Ширак” получил от ФФА все относящиеся к делу документы, в том числе аудиозапись и фото текстовых сообщений. Наши юристы, детально изучив все доказательства и документы, ещё раз убедились, что решение ФФА является незаконным. В понедельник “Ширак” представит все документы в апелляционный комитет. Мы надеемся, что комитет проявит здравомыслие и заседание будет проведено в открытом формате с участием как всех сторон, так и журналистов», — говорится в заявлении.