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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Армянский «Ширак» оспорит решение о снятии 12 очков за договорной матч

Подозревающийся в организации договорного матча гюмрийский «Ширак» объявил о намерении подать апелляцию на снятие очков.

«Вчера “Ширак” получил от ФФА все относящиеся к делу документы, в том числе аудиозапись и фото текстовых сообщений. Наши юристы, детально изучив все доказательства и документы, ещё раз убедились, что решение ФФА является незаконным. В понедельник “Ширак” представит все документы в апелляционный комитет. Мы надеемся, что комитет проявит здравомыслие и заседание будет проведено в открытом формате с участием как всех сторон, так и журналистов», — говорится в заявлении.

После матчей 27-го тура Высшей лиги чемпионата Армении стало известно, что на очередном заседании дисциплинарного комитета ФФА было принято решение о лишении команды «Ширак» 12 очков в связи с попыткой организации договорного матча.

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