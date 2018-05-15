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Фанаты «Вислы» сожгли баннер «Никогда не сгорим»
Матч 36-го тура «Висла» — «Лех» был прерван во втором тайме
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Матч 36-го тура «Висла» — «Лех» был прерван во втором тайме
Фанаты «Вислы» после перерыва вывесили баннер Nigdy się nie wypalimy («Никода не сгорим») = Фанаты «Вислы» после перерыва вывесили баннер Nigdy się nie wypalimy («Никогда не сгорим»).
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Матч в итоге закончился вничью 1:1.