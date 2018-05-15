Фанаты «Вислы» сожгли баннер «Никогда не сгорим»

Фанаты «Вислы» после перерыва вывесили баннер Nigdy się nie wypalimy («Никода не сгорим») = Фанаты «Вислы» после перерыва вывесили баннер Nigdy się nie wypalimy («Никогда не сгорим»).

В какой-то момент огонь перекинулся на баннер, и тушить пожар пришлось пожарной службе. Поле заволокло дымом, и судья увел команды в раздевалку.



Матч в итоге закончился вничью 1:1.