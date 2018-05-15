Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда фильмов о Супермене
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Мелания Трамп перенесла операцию на почках
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель
Атлетико
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Финны – самая шальная команда ЧМ. Ахо отправил США к Пастрняку
«Отодвинуть все «человеческое». Мысли Черчесова за месяц до ЧМ
Гуф признался в любви Кети Топурия
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
12Сборная России проиграла команде Чехии
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
16:29 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Фанаты «Вислы» сожгли баннер «Никогда не сгорим»

Матч 36-го тура «Висла» — «Лех» был прерван во втором тайме из-за поведения болельщиков на трибунах.

Источник: РИА "Новости"

Фанаты «Вислы» после перерыва вывесили баннер Nigdy się nie wypalimy («Никода не сгорим») = Фанаты «Вислы» после перерыва вывесили баннер Nigdy się nie wypalimy («Никогда не сгорим»).

В какой-то момент огонь перекинулся на баннер, и тушить пожар пришлось пожарной службе. Поле заволокло дымом, и судья увел команды в раздевалку.

Матч в итоге закончился вничью 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду
Шведы потеряли двух хоккеистов перед игрой со сборной России
Финны – самая шальная команда ЧМ. Ахо отправил США к Пастрняку
«Отодвинуть все «человеческое». Мысли Черчесова за месяц до ЧМ
Сборная Швейцарии вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Назван расширенный список сборной Германии на ЧМ-2018
Беззащитный ЦСКА. Как будут перестраиваться армейцы
Новости
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Полный провал. Ольга Бузова опозорилась Слишком много амбиций и обещаний.
Кино
100 зрителей ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах «Слишком зрелищный» триллер датского режиссера, вернувшегося на Лазурный берег после нескольких лет изгнания, «забукали» во время премьеры
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь