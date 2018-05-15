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14:22 (мск), источник: Прессбол

БФФ поддержит Детскую футбольную Премьер-лигу

БФФ поддержит Детскую футбольную Премьер-лигу — частную детская футбольная организация, образованная в 2017 году, участниками которой являются частные и государственные футбольные школы со всей Беларуси. Первый чемпионат ДФПЛ взял старт 22 октября 2017 года в четырех возрастных категориях, участниками которого стали 36 команд из Минска, Могилева, Борисова, Бреста, Логойска, Городеи.

Всего в первом сезоне было сыграно почти три сотни игр. На каждом матче присутствовал медицинский работник, судьи из учебного центра. Судейский корпус контролирует наличие заявочных листов, заполнение протоколов, медицинские справки каждого игрока. Администрация Лиги составляет календарь игр, учитывая участие команд в чемпионате города и различных турнирах.

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Матчи чемпионата проводились в спортивных залах с трибунами на базе РЦОР по гандболу и и СК «Политехник», где проходят игры первенств высших лиг по гандболу и мини-футболу, при полной поддержке интернет портала футбик.by с видеотрансляциями и фотоотчетами. Результаты и статистика чемпионата освещается на официальном сайте лиги: dfpl.by.

В официальной церемонии награждения по случаю окончания сезона принял участие главный тренер Национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко, а также один из его помощников Юрий Жевнов, еще недавно защищавший ворота главной команды страны. Всем детям были вручены памятные дипломы, призерам — кубки и медали, а также множество различных личных наград. Второй сезон ДФПЛ стартовал 5 мая 2018 года в шести возрастных категориях. В чемпионате изъявили желание принять участие 50 команд из Минска, Жодино, Гомеля, Логойска, Могилева, Борисова, Сморгони, Ивацевичей, Слуцка, Березы, Городеи…

Достигнута договоренность о проведении матчей чемпионата на искусственном газоне стадиона Футбольной школы Мурашко. Важно отметить, что практически все команды, участвовавшие в первом сезоне ДФПЛ, зная уровень организации Лиги, заявляются и на весенне-летний сезон 2018 года. Одним из организаторов весенне-летнего сезона выступила БФФ. Она выделит кубки, медали и призы победителям и участникам, а также будет предоставлять поля для проведения матчей. «Мы очень рады поддержать этот проект! Одним из нововведений лиги, на котором настояла БФФ, станет тот факт, что в двух младших возрастных категориях результаты матчей будут фиксироваться, но турнирные таблицы вестись не будут. Это сделано для того, чтобы уйти от привязанности к результату в детском футболе, что является одной из основных проблем детско-юношеского футбола», — как передает bff.by, заявил Начальник отдела массового футбола БФФ Виталий Крупица.

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