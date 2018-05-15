БФФ поддержит Детскую футбольную Премьер-лигу

Всего в первом сезоне было сыграно почти три сотни игр. На каждом матче присутствовал медицинский работник, судьи из учебного центра. Судейский корпус контролирует наличие заявочных листов, заполнение протоколов, медицинские справки каждого игрока. Администрация Лиги составляет календарь игр, учитывая участие команд в чемпионате города и различных турнирах.

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Матчи чемпионата проводились в спортивных залах с трибунами на базе РЦОР по гандболу и и СК «Политехник», где проходят игры первенств высших лиг по гандболу и мини-футболу, при полной поддержке интернет портала футбик.by с видеотрансляциями и фотоотчетами. Результаты и статистика чемпионата освещается на официальном сайте лиги: dfpl.by.

В официальной церемонии награждения по случаю окончания сезона принял участие главный тренер Национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко, а также один из его помощников Юрий Жевнов, еще недавно защищавший ворота главной команды страны. Всем детям были вручены памятные дипломы, призерам — кубки и медали, а также множество различных личных наград. Второй сезон ДФПЛ стартовал 5 мая 2018 года в шести возрастных категориях. В чемпионате изъявили желание принять участие 50 команд из Минска, Жодино, Гомеля, Логойска, Могилева, Борисова, Сморгони, Ивацевичей, Слуцка, Березы, Городеи…