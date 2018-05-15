Месси нашел в «Барселоне» трех виновников поражения от «Леванте» ценою в уникальный рекорд
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси определил трех виновников поражения каталонской команды от «Леванте» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси определил трех виновников поражения каталонской команды от «Леванте» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. Причем по ходу игры «Леванте» вел 5:1. Это поражение стало первым для каталонского клуба в нынешнем сезоне Примеры.
«Барселона» (90 очков), которая досрочно завоевала титул чемпионов Испании, до встречи с «Леванте» претендовала на уникальный сезон без поражений — такого в современной истории Испании еще никто не добивался.
Так, по сведениям испанской прессы, Месси остался недоволен игрой защитников Йерри Мины и Нелсона Семеду, а также вингера Усмана Дембеле. При этом этом сам аргентинец эту игру пропускал по решению тренерского штаба.
Добавим, что в последний раз «Барселона» проигрывала в Примере больше года назад — «Малаге» (0:1) 8 апреля 2017 года. Тем не менее каталонский клуб установил рекорд: только ему удалось не проиграть первые 36 матчей со старта сезона. «Леванте» одержал пятую победу подряд и с 46 очками занимает 15-е место в таблице.