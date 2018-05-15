Месси нашел в «Барселоне» трех виновников поражения от «Леванте» ценою в уникальный рекорд

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. Причем по ходу игры «Леванте» вел 5:1. Это поражение стало первым для каталонского клуба в нынешнем сезоне Примеры.

«Барселона» (90 очков), которая досрочно завоевала титул чемпионов Испании, до встречи с «Леванте» претендовала на уникальный сезон без поражений — такого в современной истории Испании еще никто не добивался.

Так, по сведениям испанской прессы, Месси остался недоволен игрой защитников Йерри Мины и Нелсона Семеду, а также вингера Усмана Дембеле. При этом этом сам аргентинец эту игру пропускал по решению тренерского штаба.