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11:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси возглавил рейтинг самых эффективных игроков европейских лиг, Роналду — 16-й

Исследовательская компания CIES Football Observatory составила рейтинг эффективности и качества выступления футболистов, которые играют в пяти сильнейших европейских лигах.

Источник: AFP 2018

Исследовательская компания CIES Football Observatory составила рейтинг эффективности и качества выступления футболистов, которые играют в пяти сильнейших европейских лигах.

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В данный список были включены футболисты, проведшие на поле за сезон не меньше 1800 минут (20 матчей). Исключением является чемпионат Германии, для представителей бундеслиги был установлен более низкий порог — 1440 минут (16 игр).

Отмечается, что в рейтинг не вошел нападающий «ПСЖ» Неймар, который из-за травмы, полученной в феврале, провел на поле 1797 минут.

Первое место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, его показатель полезности равен 92,12 баллам. Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва (91,69). Тройку лучших замкнул форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (91,37). Лидер атак «Реала» Криштиану Роналду расположился на 16-м месте (88,58).

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