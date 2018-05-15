«Странный» матч команды Нойштедтера? «Фенербахче» забил 7 голов «Карабюкспору»

Источник: РИА "Новости"

«Карабюкспор» уже досрочно вылетел из турецкой суперлиги, и оставшиеся игры не имеют для него турнирного значения. Такой крупный счет позволил «Фенербахче» существенно поправить разность забитых и пропущенных мячей. По данному показателю клуб сравнялся с лидером турнирной таблицы «Галатасараем»: у «Фенербахче» 75 забитых голов и 34 пропущенных, а у «Галатасарая» — 74 забитых и 33 пропущенных.

«Галатасарай» лидирует в турнирной таблице с 72 очками. Если в последнем туре он проиграет «Гезтепе», а «Фенербахче» победит «Коньяспор», то именно команда Нойштедтера завоюет чемпионский титул.

В теории чемпионом может стать и «Истанбул ББ», у которого, как и у «Фенербахче» 69 очков. Но у него разность мячей существенно хуже — «+27» против «+41» у лидера «Галатасарая».