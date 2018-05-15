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01:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Странный» матч команды Нойштедтера? «Фенербахче» забил 7 голов «Карабюкспору»

«Фенербахче» разгромил «Карабюкспор» в матче 33-го тура чемпионата Турции — 7:0. В составе победителей на поле вышли защитник сборной России Роман Нойштедтер, экс-игроки «Зенита» Жулиану и Мартин Шкртел. Еще один бывший игрок питерцев Нету остался в запасе, а экс-капитан «Динамо» Матье Вальбуэна вышел на замену на 83-й минуте.

Источник: РИА "Новости"

«Карабюкспор» уже досрочно вылетел из турецкой суперлиги, и оставшиеся игры не имеют для него турнирного значения. Такой крупный счет позволил «Фенербахче» существенно поправить разность забитых и пропущенных мячей. По данному показателю клуб сравнялся с лидером турнирной таблицы «Галатасараем»: у «Фенербахче» 75 забитых голов и 34 пропущенных, а у «Галатасарая» — 74 забитых и 33 пропущенных.

«Галатасарай» лидирует в турнирной таблице с 72 очками. Если в последнем туре он проиграет «Гезтепе», а «Фенербахче» победит «Коньяспор», то именно команда Нойштедтера завоюет чемпионский титул.

В теории чемпионом может стать и «Истанбул ББ», у которого, как и у «Фенербахче» 69 очков. Но у него разность мячей существенно хуже — «+27» против «+41» у лидера «Галатасарая».

В другой встрече «Акхисар» взял верх над «Кайсериспором». Один из голов у победителей забил экс-форвард «Кубани» Евгений Селезнев.

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