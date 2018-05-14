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23:20 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило «Луч» в матче 7-го тура футбольного чемпионата Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» обыграли столичный «Луч» со счетом 3:1 в заключительном матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в игре на поле СОК «Олимпийский» был открыт перед самым перерывом, когда отличился динамовский форвард Антон Сарока, пропустивший четыре предыдущих матча. Во втором тайме на 58-й минуте Урош Николич удвоил результат, через 20 минут Владимир Хващинский забил третий гол, а на 81-й минуте полузащитник «Луча» Егор Семенов отквитал один мяч.

После семи игр минские динамовцы набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует борисовский БАТЭ, у которого максимальный показатель — 21 балл из 21 возможного. На третьем месте футболисты «Слуцка», набравшие 14 очков, по 12 имеют жодинское «Торпедо-БелАЗ» и гродненский «Неман», на балл меньше у «Витебска».

Центральным поединком 8-го тура станет встреча между минским «Динамо» и БАТЭ, она состоится 23 мая на поле столичного стадиона «Трактор».

Ранее, 19 мая, на могилевском стадионе «Спартак» пройдет решающий матч розыгрыша Кубка Беларуси, в котором БАТЭ будет соперничать с брестским «Динамо».

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