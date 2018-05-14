ТТ — лучшие: кто лидирует в списке лучших бомбардиров КПЛ

На счету ганского легионера шесть мячей, а вот голевыми передачами он еще не отмечался. Следом за ним расположились Адеринсола Эсеола («Акжайык», пять голов и одна результативная передача), Бахтиер Зайнутдинов («Астана», 4+1), Андрей Аршавин («Кайрат», 4+5), Исаэль («Кайрат», 4+5), Матиас Курьор («Кайсар», 4+0).

При этом другой представитель «Астаны» Марин Томасов и вовсе лидирует по системе «гол+пас», в активе хорвата четыре гола и десять ассистов.

Напомним, что именно голы Патрика Твумаси (с пенальти) и Марина Томасова принесли «Астане» три очка в выездной игре с «Атырау» (2:0) в рамках десятого тура премьер-лиги. Благодаря этой победе столичный клуб закрепил свое лидерство в чемпионате, оторвавшись от ближайшего преследователя «Кайрата» на пять пунктов.