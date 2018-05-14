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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

ТТ — лучшие: кто лидирует в списке лучших бомбардиров КПЛ

По итогам десятого тура чемпионата Казахстана по футболу список лучших бомбардиров возглавил форвард «Астаны» Патрик Твумаси, передает корреспондент Vesti.kz.

На счету ганского легионера шесть мячей, а вот голевыми передачами он еще не отмечался. Следом за ним расположились Адеринсола Эсеола («Акжайык», пять голов и одна результативная передача), Бахтиер Зайнутдинов («Астана», 4+1), Андрей Аршавин («Кайрат», 4+5), Исаэль («Кайрат», 4+5), Матиас Курьор («Кайсар», 4+0).

При этом другой представитель «Астаны» Марин Томасов и вовсе лидирует по системе «гол+пас», в активе хорвата четыре гола и десять ассистов.

Напомним, что именно голы Патрика Твумаси (с пенальти) и Марина Томасова принесли «Астане» три очка в выездной игре с «Атырау» (2:0) в рамках десятого тура премьер-лиги. Благодаря этой победе столичный клуб закрепил свое лидерство в чемпионате, оторвавшись от ближайшего преследователя «Кайрата» на пять пунктов.

Матчи 11-го тура пройдут 19 мая. В этот день сыграют «Астана» — «Актобе», «Акжайык» — «Жетысу», «Кайсар» — «Атырау», «Иртыш» — «Кызыл-Жар СК», «Кайрат» — «Шахтер», «Ордабасы» — «Тобол».

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