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19:06 (мск), источник: Р-Спорт

Тухель назначен главным тренером «Пари Сен-Жермен»

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Немец Томас Тухель назначен главным тренером французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщается на официальном сайте парижан.

Источник: Reuters

Тухель подписал с «ПСЖ» контракт на два года. На посту главного тренера парижской команды 44-летний специалист сменил испанца Унаи Эмери.

«С большой радостью и гордостью я присоединяюсь к великому футбольному клубу — “ПСЖ”. С моими помощниками мы сделаем все, чтобы помочь команде выполнить свои задачи на самом высоком мировом уровне. Это самый захватывающий вызов, который у меня был», — заявил Тухель.

Эмери возглавлял «ПСЖ» с лета 2016 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Кубок Франции, два Кубка лиги и два Суперкубка Франции. В Лиге чемпионов в нынешнем сезоне французский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв мадридскому «Реалу».

Тухель ранее возглавлял дортмундскую «Боруссиию» и «Майнц». С клубом из Дортмунда он выиграл Кубок Германии в сезоне-2016/17.

ПСЖ
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