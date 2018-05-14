Тухель назначен главным тренером «Пари Сен-Жермен»

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Тухель подписал с «ПСЖ» контракт на два года. На посту главного тренера парижской команды 44-летний специалист сменил испанца Унаи Эмери.

«С большой радостью и гордостью я присоединяюсь к великому футбольному клубу — “ПСЖ”. С моими помощниками мы сделаем все, чтобы помочь команде выполнить свои задачи на самом высоком мировом уровне. Это самый захватывающий вызов, который у меня был», — заявил Тухель.

Эмери возглавлял «ПСЖ» с лета 2016 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Кубок Франции, два Кубка лиги и два Суперкубка Франции. В Лиге чемпионов в нынешнем сезоне французский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв мадридскому «Реалу».