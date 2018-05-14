Вспоминаем успех сине-бело-голубых вместе с участниками знаменитой кампании.
Озил, Гюндогай и Тосун встретились с президентом Турции в Англии
Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Лондон для встречи с
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Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Лондон для встречи с
В посольстве Турции с ним встретились футболисты английских клубов с турецкими корнями: Месут Озил («Арсенал»), Илкай Гюндогай («Манчестер Сити» и Дженк Тосун («Эвертон»).
Игроки подарили Эрдогану свои клубные футболки.