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18:05 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Озил, Гюндогай и Тосун встретились с президентом Турции в Англии

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В посольстве Турции с ним встретились футболисты английских клубов с турецкими корнями: Месут Озил («Арсенал»), Илкай Гюндогай («Манчестер Сити» и Дженк Тосун («Эвертон»).

Игроки подарили Эрдогану свои клубные футболки.

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