Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Хет-трик Бойовича помог «Жетысу» победить «Ордабасы» в матче десятого тура КПЛ
Встреча прошла в Талдыкоргане.
Встреча прошла в Талдыкоргане.
«Жетысу» победил «Ордабасы» в матче десятого тура футбольной
Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
На 77-й минуте полузащитник шымкентского клуба Джамбули Джигаури размочил счет. Хозяева правда снова забили спустя всего минуту, Манта Куклис. А уже в добавленное время Джигаури оформил дубль.