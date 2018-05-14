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17:18 (мск), источник: Vesti.kz

Хет-трик Бойовича помог «Жетысу» победить «Ордабасы» в матче десятого тура КПЛ

Встреча прошла в Талдыкоргане.

«Жетысу» победил «Ордабасы» в матче десятого тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Хет-триком в составе «Жетысу» отметился Милан Бойович. Благодаря его годам команда вела 3:0 уже к 63-й минуте.

На 77-й минуте полузащитник шымкентского клуба Джамбули Джигаури размочил счет. Хозяева правда снова забили спустя всего минуту, Манта Куклис. А уже в добавленное время Джигаури оформил дубль.

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