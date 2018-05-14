Тевес завершит карьеру по окончании следующего сезона
Нападающий «Бока Хуниорс» и
Нападающий «Бока Хуниорс» и
«Я оставлю футбол, когда мой контракт истечет в конце следующего года. Я не стану переходить в другую команду, а просто уйду. Не собираюсь сразу становиться тренером. Для этого надо сначала подготовиться», — цитирует Тевеса Canal 13.
34-летний аргентинец известен по выступлениям за английские «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также туринский «Ювентус» и китайский «Шанхай Шеньхуа».
Тевес является трехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Италии, а также обладателем золотой медали Олимпийских игр 2008 года.
В составе сборной Аргентины он провел 76 матчей, в которых забил 13 мячей.