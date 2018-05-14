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16:04 (мск), источник: Газета.Ру

Тевес завершит карьеру по окончании следующего сезона

Нападающий «Бока Хуниорс» и экс-форвард сборной Аргентины Карлос Тевес заявил, что завершит карьеру по окончании следующего сезона, передает Football Italia.

Источник: Reuters

«Я оставлю футбол, когда мой контракт истечет в конце следующего года. Я не стану переходить в другую команду, а просто уйду. Не собираюсь сразу становиться тренером. Для этого надо сначала подготовиться», — цитирует Тевеса Canal 13.

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34-летний аргентинец известен по выступлениям за английские «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также туринский «Ювентус» и китайский «Шанхай Шеньхуа».

Тевес является трехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Италии, а также обладателем золотой медали Олимпийских игр 2008 года.

В составе сборной Аргентины он провел 76 матчей, в которых забил 13 мячей.

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