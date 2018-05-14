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15:48 (мск), источник: Vesti.kz

Смена часового. Пять голкиперов для «Астаны» вместо Эрича

Голкипер «Астаны» Ненад Эрич прилетел в Германию, где пройдет тщательный медосмотр после полученной в восьмом туре КПЛ травмы. Все идет к тому, что вратарю сборной Казахстана придется пропустить длительное время.

Учитывая, что сменщик Эрича Александр Мокин не блистал в международных матчах за «Астану», то, вероятно, четырехкратным чемпионам Казахстана в преддверии старта в квалификации Лиги чемпионов понадобится еще один опытный голкипер. Нужен именно казахстанец, учитывая, что свободных легионерских позиций у «Астаны» нет.

Корреспондент Vesti.kz предлагает несколько кандидатур — вратарей преимущественно с казахстанскими паспортами.

Дмитрий Непогодов, «Тобол»

Наиболее реальный вариант, учитывая постоянно появляющуюся в СМИ информацию о том, что голкипер «Тобола» на самом деле принадлежит «Астане». Если это так, то столичному клубу не составит труда заманить к себе опытного вратаря, который вряд ли откажется от перспективы поиграть в самом престижном турнире Старого Света.

Проблема в другом. Тренировавшийся в свое время во французском «Марселе» со Стивом Мандандой украинский голкипер не является воспитанником казахстанского футбола. Он не прочь им стать, но для этого ему нужно получить вызов в сборную Казахстана и отказаться от украинского паспорта. Как заявлял в ряде интервью один из лучших голкиперов КПЛ, казахстанские корни у него имеются, а поэтому он будет рад выступлению в составе нашей сборной. Правда, до официальных матчей главной команды Казахстана еще немало времени, а поэтому «Астане», в случае приглашения Непогодова, придется распрощаться с кем-то из легионеров, либо заплатить солидный взнос за дополнительного, девятого не воспитанника казахстанского футбола.

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Давид Лория, «Ордабасы»

Вариант, который больше всего устроил бы болельщиков столичной команды. Давид — местный, его любят в Астане. К тому же он не без успеха защищал цвета этого клуба после возвращения из России. Думается, и сам Лория не прочь был бы защищать цвета клуба из родного города.

Правда, в этом сезоне Давид еще не играл — набирает форму после полученной в прошлом году травмы. Из «Иртыша» он ушел и транзитом через «Актобе» оказался в «Ордабасы. Здесь, правда, у него серьезный конкурент в лице Жасура Нарзикулова.

Игорь Шацкий, «Шахтер»

Уверенная игра «Шахтера» в текущем сезоне — результат во многом стабильной игры его голкипера и капитана. В прошлом году Шацкий впервые был вызван в национальную сборную, правда, дебютировать в ней не успел. Хороший возраст по меркам вратаря позволяет надеяться на дальнейший прогресс.

Недавно у Игоря появился шанс продемонстрировать свое мастерство в матче против «Астаны» — команды, в которую стремится попасть практически любой казахстанский футболист. Неоднократно спасая свои ворота в казалось бы безнадежных ситуациях, Шацкий поспособствовал тому, что «горняки» одержали сенсационную победу над командой Бабаяна. Не обошлось, правда, без попаданий в штангу, но наличие фарта у хорошего вратаря еще никто не отменял.

Жасур Нарзикулов, «Ордабасы»

Голкипер «Ордабасы» прочно сохраняет за собой пост номер один в команде. У него отличное взаимопонимание с защитниками шымкентского клуба и на выходах Нарзикулов смотрится достаточно уверенно. Для казахстанского чемпионата Жасур — неплохой вариант. Из минусов — не очень богатый международный опыт, хотя в том же «Актобе» в молодости он начинал хорошо, пока после громкого скандала ему не пришлось уехать из страны.

Марсель Исламкулов, «Кайсар»

Из всех вратарей, которые выступают в казахстанском чемпионате Марсель один из тех, кто уверенно играет ногами. Это то качество, которое сейчас ценится среди топовых европейских голкиперов. Исламкулов находится в хорошем возрасте и еще способен прибавить в мастерстве. Правда, для усиления состава в преддверии Лиги чемпионов — не лучший вариант для «Астаны». Скорее вратарь на перспективу, но и подобный поворот событий исключать нельзя.

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