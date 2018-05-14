Неймар: Постоянные разговоры о моём трансфере начинают раздражать

«Каждое трансферное окно происходит одно и то же. Думаю, сейчас для меня не самый подходящий момент, чтобы обсуждать это. Все знают, зачем я пришёл сюда и каковы мои цели. Сейчас я должен сосредоточиться на хорошем выступлении на чемпионате мира-2018 со сборной Бразилии, а не разговаривать о трансферах. Всю мою жизнь, каждое трансферное окно люди обсуждают эту тему, и это уже начинает раздражать», — цитирует Неймара ESPN GB.