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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар: Постоянные разговоры о моём трансфере начинают раздражать

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал слухи, связанные с его возможным уходом из клуба.

Источник: Reuters

«Каждое трансферное окно происходит одно и то же. Думаю, сейчас для меня не самый подходящий момент, чтобы обсуждать это. Все знают, зачем я пришёл сюда и каковы мои цели. Сейчас я должен сосредоточиться на хорошем выступлении на чемпионате мира-2018 со сборной Бразилии, а не разговаривать о трансферах. Всю мою жизнь, каждое трансферное окно люди обсуждают эту тему, и это уже начинает раздражать», — цитирует Неймара ESPN GB.

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