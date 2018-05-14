Футболист МЮ Марсьяль может пропустить финал Кубка Англии из-за травмы

«Я должен подождать еще немного, это травма колена, — сказал главный тренер “МЮ” Жозе Моуринью. — Он получил травму на тренировке в пятницу, и в субботу уже не мог тренироваться. Я жду решения врача, но раз на сегодня играть он не может, то у меня есть определенные сомнения (насчет финала Кубка). Давайте подождем и посмотрим. То же самое касается и (Ромелу) Лукаку. Я знаю, он может вернуться во вторник».