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14:55 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист МЮ Марсьяль может пропустить финал Кубка Англии из-за травмы

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может пропустить финал Кубка Англии по футболу с лондонским «Челси» из-за травмы колена, сообщается на сайте манкунианцев.

Источник: РИА "Новости"

Марсьяль пропустил матч заключительного 38-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:0). Финал Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 19 мая на стадионе «Уэмбли».

«Я должен подождать еще немного, это травма колена, — сказал главный тренер “МЮ” Жозе Моуринью. — Он получил травму на тренировке в пятницу, и в субботу уже не мог тренироваться. Я жду решения врача, но раз на сегодня играть он не может, то у меня есть определенные сомнения (насчет финала Кубка). Давайте подождем и посмотрим. То же самое касается и (Ромелу) Лукаку. Я знаю, он может вернуться во вторник».

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