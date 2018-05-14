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13:52 (мск), источник: Sports.kz

Пройдемся по фактам, или Почему матч «Актобе» — «Акжайык» реально подозрителен

В зоне особого внимания оказался один из матчей 10 тура Премьер-Лиги чемпионата Казахстана, прошедший вчера, — и это вовсе не центральное противостояние между костанайским «Тоболом» и алматинским «Кайратом».

Речь идет об игре «Актобе» с уральским «Акжайыком», где было забито сразу восемь голов. Многократному чемпиону Казахстана победа была нужна как воздух — просто потому, что этот клуб являлся на момент начала игры явным аутсайдером турнирной таблицы, а в прошлом туре не сумел дома переиграть упорный талдыкорганский «Жетысу», чем разочаровал своих поклонников. С уральцами же все наоборот: претендовать на еврокубки они не могут, а старт у «Акжайыка» и так удался неплохой, хотя в последнее время команда радует все меньше. В итоге хозяева добыли крупную победу, забили пять голов и порадовали своих поклонников, взяв три очка и выбравшись из подвала, да еще и критикуемые за безрезультативную игру Маркос Пиззелли и Рейнальдо сделали по дублю. Получился в итоге целый букет со всякого рода «ништяками» для «Актобе». Но не все в этом представлении сходится…

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Роли расписаны?.. «Акжайык» начал бить по воротам с 60-й минуты, а «Актобе» перестал с 67-й

Республиканский интернет-портал Sports.kz никого обвинять не собирается, а разбирает только факты и делает свои выводы. Но у каждого они могут быть разными. Что именно не так? Самое главное, что не сходится, — так это бесхарактерная игра футболистов «Акжайыка». Все, кто видел эту команду ранее, могут сделать определенные выводы: на поле ее не было. Любой может включить гостевые противостояния уральцев — помимо последнего с петропавловским «Кызыл-Жаром СК», позже объясним почему. Везде эта команда боролась, никакого проходного двора не было нигде, все было размеренно и целесообразно. В этот же день в Актобе уральцы включились только к 60-й минуте, причем произошло это в то время, когда счет был 5:0 в пользу соперника, и сделать было уже ничего нельзя. И если говорить о каких-то договорняках было бы голословно, то о том, что уральские футболисты отбывали номер и сами отдали победу сопернику — вполне можно. Невозможно себе представить, чтобы в игре примерно равных по силам коллективов одна из сторон нанесла первый удар просто в сторону чужих ворот только на 60-й минуте, а вторая, ранее отгрузившая «пятерку», перестала после этого бить в принципе. По крайней мере, это очень трудно себе представить. О чем говорил Владимир Мазяр «Если мы хотим двигаться дальше и идти с высокоподнятой головой, я, наверно, буду ставить вопрос о своем пребывании в клубе. Возможно, в свои сорок лет я еще не понимаю, но так относиться к делу… Да, я могу сказать спасибо ребятам, что при счете 0:5 отыграли три мяча, что была с «Атырау» и все остальное. Но когда команда не слышит тренера, тренер должен ставить вопрос перед руководством о своем дальнейшем пребывании. Буду встречаться с руководством. Сегодняшнее футболом назвать нельзя. Было, как «Человек с бульвара Капуцинов» смотрел фильм, снял шляпу и волос дыбом встал. Наверно, это была комедия.

Комедия с нашей игры, потом — с «Актобе». Такие ошибки, которые мы допускали в обороне, — не для команды Премьер-Лиги. Да и те ошибки, которые допускал соперник, когда мы легко забили три мяча, непозволительны. При счете 5:0 держите мяч спокойно, контролируйте, доводите атаки до логического завершения, ловите на контратаках и, как говорится, добивайте нас, — прокомментировал матч по его окончании наставник «Акжайыка». Если разбираться в словах главного тренера, можно понять, что Мазяр оказался недоволен тем, как его команда играла — она не только не выполняла его установки, но и не слушала указаний, хотя о каких-то заговорах и, опять же, о «договорняках» в его словах и речи нет. Тут остается только спросить: «Возможно, у команды был какой-то свой план?..» Статистика не врет?.. Ну, если все-таки не врет, то в этом матче, действительно, не все было в порядке по следующим причинам: — Такое большое количество голов, а именно восемь, на поле в Актобе последний раз было забито 13 августа 2016 года, когда в 23 туре Премьер-Лиги в гости пожаловал шымкентский «Ордабасы» (4:4). Именно тот поединок был рассмотрен как возможный договорной — во многом по причине того, что в интернете появился запись якобы телефонного разговора между тогдашними генеральным директором «Актобе» Дмитрием Васильевым и главным тренером «Ордабасы» Бахтияром Байсеитовым. — Согласно статистике компании Instat, уральская команда нанесла первый удар в сторону ворот «Актобе» при счете 5:0 в пользу хозяев поля, когда исход уже был ясен, — случилось это на 60-й минуте игры, выстрелом мимо отметился Игорь Худобяк. «Актобе» вообще прекратил бить в сторону чужих ворот на 67-й минуте, последний выстрел на свой счет записал Маркос Пиззелли. Еще интересен тот факт, что из 8 в общем количестве ударов уральцев по чужим воротам в этом матче 7 пришлось на долю легионеров, которых пришли в команду при Владимире Мазяре, — а именно Малика Мане, Адеринсолы Эсеолы, Игоря Худобяка и Сергея Басова, только один раз ворота соперников атаковал казахстанец Еркебулан Нургалиев. Это при том, что в старте «Акжайыка» на поле вышли 5 легионеров и 6 казахстанцев, а одним из зарубежных игроков был вратарь Евгений Боровик, которого в перерыве заменил Сергей Ткачук. То есть, по сути статистика такова: 5 легионеров — 7 ударов, 7 казахстанцев — 1 удар. — Команды побили и ряд других своих рекордов разного рода. Так, если смотреть в рамках продолжающегося сезона, то актюбинцы впервые забили больше двух голов в матче, пропустили же они по верхней планке — так же три мяча этой команде «отгрузил» в Шымкенте «Ордабасы» (3:1). Дублями отметились легионеры Рейнальдо и Маркос Пиззелли, ранее на двоих не забившие в этом сезоне и одного гола. Гости же более трех мячей в этом году не пропускали, — подобное случалось в гостевых встречах с алматинским «Кайратом» и «Астаной», обе были проиграны по 0:3. Вратарь команды Евгений Боровик после травмы появился на поле в шестом туре и до вчерашнего дня больше двух мячей за игру не пропускал, а в Актобе он достал из сетки три только за первый тайм, после чего был заменен на Сергея Ткачука. Что выходит? Если не увиливать, по фактам и просмотру матча возникает ряд вопросов именно к коренным уральцам и некоторым казахстанцам в составе «Акжайыка». Не было особо видно борьбы на поле со стороны Мирама Сапанова, Еркина Тапалова, Бауыржана Омарова и, к огромному сожалению, казалось, восходящей звезды казахстанского футбола Ивана Антипова. Если он не был сильно болен, то такими играми можно и погубить карьеру. Очень слабо выглядели Азат Ерсалимов и Берик Шаихов. Находившиеся на поле легионеры в количестве четверых человек вряд ли могли что-то тут поделать при общем попустительстве казахстанцев. Почему так произошло? Пусть все делают свои выводы сами, но и игра казахстанцев «Акжайыка» в позапрошлом туре в Петропавловске тоже оставляет массу вопросов. В целом, ситуация требует пристального внимания — в особенности со стороны болельщиков уральцев, ради которых и играют эти футболисты. Или не играют — а то вдруг и в дальнейшем решат дарить кому-нибудь очки.

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