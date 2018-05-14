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Мустафи и Мертесакер спели на армянском языке
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян опубликовал видео, на котором его одноклубники Шкодран Мустафи и Пер Мертесакер поют
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Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян опубликовал видео, на котором его одноклубники Шкодран Мустафи и Пер Мертесакер поют
Мхитарян снял видео во время поездки в командном автобусе.
Мустафи танцевал и пел песню «Ми гна» («Не уходи»), Мертесакер ему подпевал.