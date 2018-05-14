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12:54 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Мустафи и Мертесакер спели на армянском языке

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян опубликовал видео, на котором его одноклубники Шкодран Мустафи и Пер Мертесакер поют по-армянски.

Мхитарян снял видео во время поездки в командном автобусе.

Мустафи танцевал и пел песню «Ми гна» («Не уходи»), Мертесакер ему подпевал.

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