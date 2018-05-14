Вспоминаем успех сине-бело-голубых вместе с участниками знаменитой кампании.
Кэррик повесил бутсы на гвоздь (фото)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик завершил карьеру игрока.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик завершил карьеру игрока.
Матч с «Уотфордом» (1:0) стал для Кэррика последним в его игровой карьере. Всего англичанин провел 464 игры за «МЮ». Во встрече с «Уотфордом» Кэррик отдал голевой пас на Маркуса Рэшфорда.
После матча Кэррик поблагодарил болельщиков. Позже он выложил фото с памятной футболкой «МЮ» и бутсами, повешенными на гвоздь.
В следующем сезоне Кэррик будет одним из помощников главного тренера Жозе Моуринью.