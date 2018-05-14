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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Перестрелка в Актобе, осечка «Кайрата» и проблеск «Иртыша». Обзор десятого тура КПЛ

Самый результативный матч в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу выдали «Актобе» и «Акжайык», забившие на двоих восемь мячей. Однако центральная игра проводилась в Костанае, передает корреспондент Vesti.kz.

«Тобол» принимал «Кайрат», одного из главных претендентов на чемпионское звание. Костанайцы доказали свою состоятельность обыгрывать не только равных по силам соперников, но и довольно грозного соперника. Кроме того, для Владимира Никитенко, тренировавшего в свое время алматинский клуб, этот матч носил принципиальный характер, как, впрочем, и для экс-кайратовцев Аслана Дарабаева и Бауыржана Турысбека. Причем последний был очень близок к голу в ворота бывшей команды, но своим шансом не воспользовался. Несмотря на это, вышеназванные игроки выложились на поле, хоть решающий мяч провел вышедший на замену Танат Нусербаев. Поэтому можно сказать, что «Кайрат» получил ответку от своих экс-футболистов и главного тренера. И после первой неудачи в сезоне, алматинцы уже не являются лидерами по потерянным очкам, сейчас в таблице с 23 баллами они идут вторыми и на пять пунктов отстают от первого места. Плюс одну игру имеют в запасе. «Тобол» в свою очередь набрал 19 баллов и с четвертой строчки поднялся на третью.

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Осечкой «Кайрата» воспользовалась «Астана». Если в первом тайме «Атырау» выстоял, то после перерыва пропустил два мяча. Контраргументов у команды Адриана Сосновского не нашлось, в итоге прервалась ее пятиматчевая беспроигрышная серия. Поражение отбросило атыраусцев на последнее 12-е место, тогда как столичный клуб закрепил лидерство в премьер-лиге.

«Кызыл-Жар СК» и «Кайсар» не выявили сильнейшего, хотя безголевая ничья больше устроила кызылординцев, не проигрывающих четвертый тур подряд, на турнирной лестнице они расположились на шестой ступеньке, петропавловцы — на десятой. Слабым утешением для северо-казахстанцев может послужить тот фактор, что во второй раз за сезон сыграли за ноль.

«Шахтер» неожиданно дома уступил «Иртышу». Курьезный гол карагандинцы пропустили на третьей добавленной минуте, когда Игорь Шацкий неудачно отбил мяч на своего защитника Игоря Пикалкина, от которого он предательски пересек линию ворот. Правда, павлодарцы еще раньше могли повести в счете с пенальти, но за минуту до этого вышедший на замену Павел Шабалин не смог с 11-метровой отметки переиграть Игоря Шацкого. Так или иначе, «Иртыш» прервал семиматчевую безвыигрышную серию и вышел на восьмое место в таблице, «горняки» удержались на пятой позиции.

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Роли расписаны?.. «Акжайык» начал бить по воротам с 60-й минуты, а «Актобе» перестал с 67-й

«Актобе» к 67-й минуте домашнего матча забил пять мячей в ворота «Акжайыка», но в оставшееся время до финального свистка позволил уральцам три гола отыграть. Справедливости ради стоит заметить, что во всех трех случаях не лучшим образом на выходе действовал голкипер «красно-белых» Игорь Трофимец. Кстати, один из точных ударов на счету бывшего игрока «красно-белых» Малика Мане, не ставшего демонстративно праздновать гол. Как бы то ни было, актюбинцы набрали важные очки и с 12-го места поднялись на 11-е, команда Владимира Мазяра расположилась на седьмой строчке. В следующем туре «Актобе» предстоит вояж в Астану к одноименной команде.

Матчи 11-го тура пройдут 19 мая. В этот день также сыграют «Акжайык» — «Жетысу», «Кайсар» — «Атырау», «Иртыш» — «Кызыл-Жар СК», «Кайрат» — «Шахтер», «Ордабасы» — «Тобол». Турнирная таблица приведена по этой ссылке. Сегодня, 14 мая, матчем между «Жетысу» и «Ордабасы» закроется десятый тур. Начало — в 17:00 по времени Астаны.

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