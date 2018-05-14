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10:15 (мск), источник: Sports.kz

Роли расписаны?.. «Акжайык» начал бить по воротам с 60-й минуты, а «Актобе» перестал с 67-й

Вчера состоялась неоднозначная игра десятого тура Премьер-Лиги чемпионата Казахстана между «Актобе» и уральским «Акжайыком», завершившаяся со счетом в пользу хозяев 5:3, пишет Sports.kz.

Сразу по ее окончании наставник уральцев Владимир Мазяр заявил, что команда его не слушала, и все было похоже на комедию, а он готов подать в отставку.

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Помимо этого, согласно статистике компании Instat, уральская команда нанесла первый удар в сторону ворот «Актобе» при счете 5:0 в пользу хозяев поля, когда исход уже был ясен, — случилось это на 60-й минуте игры, выстрелом мимо отметился Игорь Худобяк. «Актобе» вообще прекратил бить в сторону чужих ворот на 67-й минуте, последний выстрел на свой счет записал Маркос Пиззелли.

Еще интересен тот факт, что из 8 в общем количестве ударов уральцев по чужим воротам в этом матче 7 пришлось на долю на легионеров, которых пришли в команду при Владимире Мазяре, — а именно Малика Мане, Адеринсолы Эсеолы, Игоря Худобяка и Сергея Басова, только один раз ворота соперников атаковал казахстанец Еркебулан Нургалиев. Это при том, что в старте «Акжайыка» на поле вышли 5 легионеров и 6 казахстанцев, а одним из зарубежных игроков был вратарь Евгений Боровик, которого в перерыве заменил Сергей Ткачук. То есть, по сути статистика такова: 5 легионеров — 7 ударов, 7 казахстанцев — 1 удар.

Из статистики можно сделать выводы о пассивности на поле именно казахстанских футболистов «Акжайыка», большая часть которых, а именно четверо из пяти, играли в защитной линии, устроив там проходной двор, благодаря чему соперник имел счастье забить пять мячей, а те, кто отвечал за атаку, отбывали номер — по крайней мере, до 60-й минуты.

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Напомним помимо вышесказанного: в Актобе забито 8 мячей в одной игре впервые с 13 августа 2016 года, когда в 23 туре Премьер-Лиги в гости пожаловал шымкентский «Ордабасы» (4:4). Именно тот поединок был рассмотрен как возможный договорной, — во многом по причине того, что в интернете появилась аудиозапись якобы телефонного разговора между на тот момент генеральным директором «Актобе» Дмитрием Васильевым и главным тренером «Ордабасы» Бахтияром Байсеитовым.

Фото: www.fc-aktobe.kz

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