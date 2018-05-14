Роли расписаны?.. «Акжайык» начал бить по воротам с 60-й минуты, а «Актобе» перестал с 67-й

Помимо этого, согласно статистике компании Instat, уральская команда нанесла первый удар в сторону ворот «Актобе» при счете 5:0 в пользу хозяев поля, когда исход уже был ясен, — случилось это на 60-й минуте игры, выстрелом мимо отметился Игорь Худобяк. «Актобе» вообще прекратил бить в сторону чужих ворот на 67-й минуте, последний выстрел на свой счет записал Маркос Пиззелли.



Еще интересен тот факт, что из 8 в общем количестве ударов уральцев по чужим воротам в этом матче 7 пришлось на долю на легионеров, которых пришли в команду при Владимире Мазяре, — а именно Малика Мане, Адеринсолы Эсеолы, Игоря Худобяка и Сергея Басова, только один раз ворота соперников атаковал казахстанец Еркебулан Нургалиев. Это при том, что в старте «Акжайыка» на поле вышли 5 легионеров и 6 казахстанцев, а одним из зарубежных игроков был вратарь Евгений Боровик, которого в перерыве заменил Сергей Ткачук. То есть, по сути статистика такова: 5 легионеров — 7 ударов, 7 казахстанцев — 1 удар.



Из статистики можно сделать выводы о пассивности на поле именно казахстанских футболистов «Акжайыка», большая часть которых, а именно четверо из пяти, играли в защитной линии, устроив там проходной двор, благодаря чему соперник имел счастье забить пять мячей, а те, кто отвечал за атаку, отбывали номер — по крайней мере, до 60-й минуты.