«Шахтер» в 11-й раз выиграл чемпионат Украины, «Ювентус» взял 34-й титул в Италии

Киевляне, которых тренирует белорус Александр Хацкевич, с тем же минимальным результатом одолели луганскую «Зарю» и остались на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 70 зачетных баллов. Для «Шахтера» это 11-й чемпионский титул в истории и второй подряд. Судьба бронзовых медалей решится в заключительном туре 19 мая после матча в Полтаве, где местный клуб «Ворскла» встретится с еще одним претендентом на 3-е место «Зарей».