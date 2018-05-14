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09:35 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» в 11-й раз выиграл чемпионат Украины, «Ювентус» взял 34-й титул в Италии

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого «Шахтера» за тур до финиша чемпионата Украины обеспечили себе золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2018

В поединке 31-го тура донецкая команда победила в Харькове «Верес» из Ровно со счетом 1:0 и, набрав 75 очков, стала недосягаемой для киевского «Динамо».

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Киевляне, которых тренирует белорус Александр Хацкевич, с тем же минимальным результатом одолели луганскую «Зарю» и остались на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 70 зачетных баллов. Для «Шахтера» это 11-й чемпионский титул в истории и второй подряд. Судьба бронзовых медалей решится в заключительном туре 19 мая после матча в Полтаве, где местный клуб «Ворскла» встретится с еще одним претендентом на 3-е место «Зарей».

В Италии в седьмой раз кряду чемпионом стал туринский «Ювентус». Свое 34-е в истории скудетто футболисты «Старой синьоры» обеспечили себе в предпоследнем, 37-м туре серии А, сыграв вничью в гостях у «Ромы» — 0:0. В активе «Ювентуса» 92 очка, у обладателя серебра «Наполи» 88 баллов, на бронзу претендуют столичные «Рома» (74 очка) и «Лацио» (72).

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