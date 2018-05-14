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08:38 (мск), источник: Vesti.kz

Станимир Стойлов посетил матч «Тобол» — «Кайрат»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов посетил в Костанае матч десятого тура казахстанской премьер-лиги между «Тоболом» и алматинским «Кайратом». Об этом сообщает пресс-служба костанайского клуба.

Встреча команда прошла 13 мая в Костанае и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

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«Кайрат» потерпел первое поражение в сезоне.

До матча Стойлов посетил строящиеся и реконструируемые объекты футбольной инфраструктуры: академию ФК «Тобол», стадион «Затоболец» и манеж.

Добавим, что после финального свистка несколько десятков болельщиков выбежали на поле, чтобы лично поздравить игроков «Тобола» с победой.

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