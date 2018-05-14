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Станимир Стойлов посетил матч «Тобол» — «Кайрат»
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов посетил в Костанае матч десятого тура казахстанской
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов посетил в Костанае матч десятого тура казахстанской
Встреча команда прошла 13 мая в Костанае и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
«Кайрат» потерпел первое поражение в сезоне.
До матча Стойлов посетил строящиеся и реконструируемые объекты футбольной инфраструктуры: академию ФК «Тобол», стадион «Затоболец» и манеж.
Добавим, что после финального свистка несколько десятков болельщиков выбежали на поле, чтобы лично поздравить игроков «Тобола» с победой.