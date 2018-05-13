Безумие в Валенсии. «Барселона» пропустила пять от «Леванте»

Источник: Спорт-Экспресс

ЛОПЕС-СПАСИТЕЛЬ

Когда Пако Лопес в начале марта принял многострадальный «Леванте», валенсийский клуб, набравший к тому моменту 21 очко, плелся на 17-й строчке в таблице в одном шаге от зоны вылета после 15 матчей подряд без побед. Возвращать только что вернувшихся в примеру «лягушек» обратно в сегунду Лопес точно не собирался, а потому так резво взялся за дело, что захватило дух. В девяти следующих играх «Леванте» набрал больше очков, чем за 27 предыдущих туров — 22 из 27 возможных, — и за два месяца вернулся к жизни, гарантировав себе место в элите на следующий сезон. Контракт с тренером-спасителем тут же продлили еще на год — чтобы не увели спасать кого другого.

В ВАЛЕНСИЮ БЕЗ МЕССИ

Главным новшеством в чемпионском составе «Барселоны» стало отсутствие Месси, и не просто в основе — в заявке. Аргентинец начал задумываться о чемпионате мира, поэтому по решению Вальверде выезд в Валенсию пропустил. Продолжать беспроигрышную серию каталонцев в чемпионате, насчитывающую уже 43 матча, предстояло другим, но «Сьюдад де Валенсия», домашний стадион «Леванте», вошел во вкус — и хозяева отказались быть легкой добычей для сине-гранатовых.

ДУБЛЬ ЗА ПОЛЧАСА

Героем первого тайма стал ганец Эммануэль Боатенг, проводящий первый сезон в испанской ла лиге. За полчаса он отметился дублем, сперва удачно откликнувшись на прострел Моралеса и оставив в дураках Мину и Фермалена, а затем, воспользовавшись травмой бельгийца, из-за которой «Барса» на пару минут осталась вдесятером, на скорости ушел от Семеду и не дал ни шанса Тер Штегену. На табло загорелись 2:0 в пользу «Леванте», а над беспроигрышной серией каталонцев повис большой знак вопроса. А ведь счет мог быть еще крупнее, но Барди с близкого расстояния пробил в штангу.

СИНЕ-ГРАНАТОВЫЙ КОШМАР

После перерыва для «Барсы» начался настоящий кошмар — за 12 минут «Леванте» забил гостям три мяча: хет-трик оформил Боатенг, дубль на свой счет записал Барди. Македонец для начала воспользовался ошибкой Жорди Альбы и хлестким дальним ударом прошил немецкого вратаря, а затем оставил не у дел поплывшую линию обороны сине-гранатовых, которой не помог даже выход Пике; Мина катастрофически не справлялся со своими обязанностями. 15 лет никто не забивал «Барсе» в чемпионате пять мячей — в декабре 2003 года каталонцы уступили на выезде «Малаге» 1:5. С тех пор на подобную дерзость не осмеливался даже мадридский «Реал».

ОТВЕТ «БАРСЕЛОНЫ»

Но «Барса» не была бы собой, если бы позволила реке течь, а «Леванте» — продолжить издеваться над собой. Еще до перерыва первый гостевой гол отправил в ворота воспитанника сине-гранатовых Оласабаля Коутинью. Он же вернул в матч интригу, забив дважды за шесть минут уже во втором тайме. Еще через несколько мгновений спустя после первого хет-трика бразильца в футболке «Барселоны» отставание до минимума сократил Суарес, уверенно реализовав пенальти. Зрители на стадионе и у экранов сходили с ума и не понимали, что происходит прямо сейчас у них перед глазами. 5:4 в пользу хозяев — и 20 минут до конца матча.

ФИНИШНОЕ БЕЗУМИЕ