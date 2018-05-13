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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Безумие в Валенсии. «Барселона» пропустила пять от «Леванте»

Команды забили на двоих девять мячей, беспроигрышная серия каталонцев в чемпионате прервалась на 44-й игре.

Источник: Спорт-Экспресс

ЛОПЕС-СПАСИТЕЛЬ

Когда Пако Лопес в начале марта принял многострадальный «Леванте», валенсийский клуб, набравший к тому моменту 21 очко, плелся на 17-й строчке в таблице в одном шаге от зоны вылета после 15 матчей подряд без побед. Возвращать только что вернувшихся в примеру «лягушек» обратно в сегунду Лопес точно не собирался, а потому так резво взялся за дело, что захватило дух. В девяти следующих играх «Леванте» набрал больше очков, чем за 27 предыдущих туров — 22 из 27 возможных, — и за два месяца вернулся к жизни, гарантировав себе место в элите на следующий сезон. Контракт с тренером-спасителем тут же продлили еще на год — чтобы не увели спасать кого другого.

В ВАЛЕНСИЮ БЕЗ МЕССИ

Главным новшеством в чемпионском составе «Барселоны» стало отсутствие Месси, и не просто в основе — в заявке. Аргентинец начал задумываться о чемпионате мира, поэтому по решению Вальверде выезд в Валенсию пропустил. Продолжать беспроигрышную серию каталонцев в чемпионате, насчитывающую уже 43 матча, предстояло другим, но «Сьюдад де Валенсия», домашний стадион «Леванте», вошел во вкус — и хозяева отказались быть легкой добычей для сине-гранатовых.

ДУБЛЬ ЗА ПОЛЧАСА

Героем первого тайма стал ганец Эммануэль Боатенг, проводящий первый сезон в испанской ла лиге. За полчаса он отметился дублем, сперва удачно откликнувшись на прострел Моралеса и оставив в дураках Мину и Фермалена, а затем, воспользовавшись травмой бельгийца, из-за которой «Барса» на пару минут осталась вдесятером, на скорости ушел от Семеду и не дал ни шанса Тер Штегену. На табло загорелись 2:0 в пользу «Леванте», а над беспроигрышной серией каталонцев повис большой знак вопроса. А ведь счет мог быть еще крупнее, но Барди с близкого расстояния пробил в штангу.

СИНЕ-ГРАНАТОВЫЙ КОШМАР

После перерыва для «Барсы» начался настоящий кошмар — за 12 минут «Леванте» забил гостям три мяча: хет-трик оформил Боатенг, дубль на свой счет записал Барди. Македонец для начала воспользовался ошибкой Жорди Альбы и хлестким дальним ударом прошил немецкого вратаря, а затем оставил не у дел поплывшую линию обороны сине-гранатовых, которой не помог даже выход Пике; Мина катастрофически не справлялся со своими обязанностями. 15 лет никто не забивал «Барсе» в чемпионате пять мячей — в декабре 2003 года каталонцы уступили на выезде «Малаге» 1:5. С тех пор на подобную дерзость не осмеливался даже мадридский «Реал».

ОТВЕТ «БАРСЕЛОНЫ»

Но «Барса» не была бы собой, если бы позволила реке течь, а «Леванте» — продолжить издеваться над собой. Еще до перерыва первый гостевой гол отправил в ворота воспитанника сине-гранатовых Оласабаля Коутинью. Он же вернул в матч интригу, забив дважды за шесть минут уже во втором тайме. Еще через несколько мгновений спустя после первого хет-трика бразильца в футболке «Барселоны» отставание до минимума сократил Суарес, уверенно реализовав пенальти. Зрители на стадионе и у экранов сходили с ума и не понимали, что происходит прямо сейчас у них перед глазами. 5:4 в пользу хозяев — и 20 минут до конца матча.

ФИНИШНОЕ БЕЗУМИЕ

Эти 20 минут превратились в настоящую агонию — Пике стал центральным нападающим, Суарес грыз землю в попытках сравнять счет, но «Леванте», надежно закрывшись в обороне, охранял свою победу, сколь неожиданную, столь же заслуженную. Гости были слишком мягкотелыми, ленивыми и уверенными в себе — Месси из Барселоны наблюдал за первым поражением своей команды в чемпионате за последние 44 игры. Все серии однажды заканчиваются — вот и каталонцам не суждено было стать первой в истории испанского футбола командой, которой удалось бы пройти весь чемпионат без единой осечки.

Леванте 5:4
Первый тайм: 2:1
Барселона
13.05.2018, 21:45 основной раунд: 37-й тур Ciutat de Valencia
Главные тренеры
Лопес Пако Эрнесто Вальверде
Голы
9′ Эммануэл Боатенг (Х. Моралес) 21
30′ Эммануэл Боатенг 21
46′ Энис Барди (Х. Кампанья) 10
49′ Эммануэл Боатенг (А. Луна) 21
56′ Энис Барди (М. Рохер) 10
14 Филиппе Коутинью (Луис Суарес) 38′
14 Филиппе Коутинью 59′
14 Филиппе Коутинью (С. Бускетс) 64′
9 Луис Суарес 71′
Составы
Паредес Ойер Оласабаль 13
62′ Хорхе Андухар Коке 12
Антонио Луна 22
Суарес Пьер Робер 4
Серхио Постиго 15
22′ Энис Барди 10
Саша Лукич 20
70′ Хосе Кампанья 24
85′ Хосе Луис Моралес 11
Рубен Рочина 16
69′ Марти Сальвадор Рохер 9
88′ Джефферсон Лерма 8
37′ 77′ Эммануэл Боатенг 21
90+3′ Джампаоло Паццини 17
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду
18 Жорди Альба 90+5′
24 Йерри Мина 90+4′
14 Филиппе Коутинью
9 Луис Суарес 88′
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс 65′
25 Томас Фермален 31′ 20′
3 Жерар Пике 90+4′
8 Андрес Иньеста 60′
6 Денис Суарес 89′
11 Усман Дембеле 60′
17 Пако Алькасер
Статистика
6 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 7
3 Угловые 8
18 Фолы 12
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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