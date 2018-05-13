Безумие в Валенсии. «Барселона» пропустила пять от «Леванте»
Команды забили на двоих девять мячей, беспроигрышная серия каталонцев в чемпионате прервалась на 44-й игре.
Команды забили на двоих девять мячей, беспроигрышная серия каталонцев в чемпионате прервалась на 44-й игре.
Когда Пако Лопес в начале марта принял многострадальный «Леванте», валенсийский клуб, набравший к тому моменту 21 очко, плелся на 17-й строчке в таблице в одном шаге от зоны вылета после 15 матчей подряд без побед. Возвращать только что вернувшихся в примеру «лягушек» обратно в сегунду Лопес точно не собирался, а потому так резво взялся за дело, что захватило дух. В девяти следующих играх «Леванте» набрал больше очков, чем за 27 предыдущих туров — 22 из 27 возможных, — и за два месяца вернулся к жизни, гарантировав себе место в элите на следующий сезон. Контракт с
В ВАЛЕНСИЮ БЕЗ МЕССИ
Главным новшеством в чемпионском составе «Барселоны» стало отсутствие Месси, и не просто в основе — в заявке. Аргентинец начал задумываться о чемпионате мира, поэтому по решению Вальверде выезд в Валенсию пропустил. Продолжать беспроигрышную серию каталонцев в чемпионате, насчитывающую уже 43 матча, предстояло другим, но «Сьюдад де Валенсия», домашний стадион «Леванте», вошел во вкус — и хозяева отказались быть легкой добычей для
ДУБЛЬ ЗА ПОЛЧАСА
Героем первого тайма стал ганец Эммануэль Боатенг, проводящий первый сезон в испанской ла лиге. За полчаса он отметился дублем, сперва удачно откликнувшись на прострел Моралеса и оставив в дураках Мину и Фермалена, а затем, воспользовавшись травмой бельгийца,
После перерыва для «Барсы» начался настоящий кошмар — за 12 минут «Леванте» забил гостям три мяча:
ОТВЕТ «БАРСЕЛОНЫ»
Но «Барса» не была бы собой, если бы позволила реке течь, а «Леванте» — продолжить издеваться над собой. Еще до перерыва первый гостевой гол отправил в ворота воспитанника
ФИНИШНОЕ БЕЗУМИЕ
Эти 20 минут превратились в настоящую агонию — Пике стал центральным нападающим, Суарес грыз землю в попытках сравнять счет, но «Леванте», надежно закрывшись в обороне, охранял свою победу, сколь неожиданную, столь же заслуженную. Гости были слишком мягкотелыми, ленивыми и уверенными в себе — Месси из Барселоны наблюдал за первым поражением своей команды в чемпионате за последние 44 игры. Все серии однажды заканчиваются — вот и каталонцам не суждено было стать первой в истории испанского футбола командой, которой удалось бы пройти весь чемпионат без единой осечки.
|Лопес Пако
|Эрнесто Вальверде
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|6
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|18
|7
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)