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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам сезона-2017/18

Нападающий «ПСЖ» Неймар был признан лучшим футболистом Лиги 1 по итогам сезона-2017/18, сообщает пресс-служба парижского клуба в «Твиттере».

Источник: Reuters

Бразильский футболист получил приз из рук своего соотечественника, бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом. В чемпионском для парижской команды сезоне 26-летний футболист забил 19 голов и отметился 13 голевыми передачами в 20 матчах. Концовку чемпионата Франции бразилец пропустил из-за травмы.

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