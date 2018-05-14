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Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам сезона-2017/18
Нападающий «ПСЖ» Неймар был признан лучшим футболистом Лиги 1 по итогам сезона-2017/18, сообщает
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Нападающий «ПСЖ» Неймар был признан лучшим футболистом Лиги 1 по итогам сезона-2017/18, сообщает
Бразильский футболист получил приз из рук своего соотечественника, бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом. В чемпионском для парижской команды сезоне 26-летний футболист забил 19 голов и отметился 13 голевыми передачами в 20 матчах. Концовку чемпионата Франции бразилец пропустил