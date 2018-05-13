«Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Мариуполь1
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Аталанта1
Милан1
Футбол. Зарубежный
13.05
Эспаньол4
Малага1
Футбол. Зарубежный
13.05
Ливерпуль4
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.05
Хаддерсфилд0
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
13.05
Кристал Пэлас2
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
13.05
Бернли1
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
13.05
Манчестер Юнайтед1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
13.05
Ньюкасл Юнайтед3
Челси0
Футбол. Зарубежный
13.05
Тоттенхэм Хотспур5
Лестер4
Футбол. Зарубежный
13.05
Суонси1
Стоук Сити2
Футбол. Зарубежный
13.05
Саутгемптон0
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
13.05
Вест Хэм Юнайтед3
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
13.05
Болонья1
Кьево2
Футбол. Зарубежный
13.05
Фиорентина0
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
13.05
Кротоне2
Лацио2
Футбол. Зарубежный
13.05
Торино2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
13.05
Верона0
Удинезе1
Футбол. Премьер-лига
13.05
ЦСКА2
Анжи1
Футбол. Премьер-лига
13.05
Арсенал Т2
Локомотив М0
Футбол. Премьер-лига
13.05
Зенит6
СКА-Хабаровск0
Футбол. Премьер-лига
13.05
Краснодар1
Рубин1
Футбол. Премьер-лига
13.05
Уфа5
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
13.05
Спартак М0
Динамо М1
Футбол. Премьер-лига
13.05
Ростов1
Урал0
Футбол. Премьер-лига
13.05
Амкар0
Ахмат0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов
Первый канал: у Медведевой на ОИ были проблемы с позвоночником
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8«Тосно» впервые завоевал Кубок России по футболу
14Последнее класико в карьере Иньесты завершилось вничью
13 мая, источник: ТАСС

«Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

ТАСС, 13 мая. «Ювентус» в гостях со счетом 0:0 сыграл вничью с «Ромой» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно завоевал титул чемпиона страны.

Источник: AP 2018

На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален бельгийский полузащитник хозяев Раджа Наингголан, гол нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы был отменен на 48-й минуте из-за положения вне игры.

В турнирной таблице «Ювентус» перед последним туром занимает первое место, набрав 92 очка, идущий вторым «Наполи» отстает от туринцев на четыре очка. В заключительном матче чемпионата «Ювентус» 20 мая примет «Верону», «Наполи» в тот же день на своем поле сыграет с «Кротоне».

«Ювентус» 34-й раз в истории и седьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Италии. «Ювентус» является самым титулованным клубом страны, второе место по числу трофеев делят «Милан» и «Интер» (оба — по 18). «Ювентус» также становился чемпионом в сезонах-2004/05 и 2005/06, однако из- за коррупционного скандала клуб был лишен этих титулов.

39-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в рекордный девятый раз стал чемпионом Италии, все титулы он завоевал с туринским клубом. По этому показателю он обошел Вирджинио Розетту, Джованни Феррари и Джузеппе Фурино, которые выигрывали итальянское первенство восемь раз.

«Ювентус» в следующем сезоне будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Рома 0:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
13.05.2018, 21:45 основной раунд: 37-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Массимилиано Аллегри
Составы
Алиссон 1
Алессандро Флоренци 24
Александр Коларов 11
Гильерме Жуан Жезус 5
Федерико Фасио 20
63′ 68′ Раджа Наингголан 4
Эдин Джеко 9
Стефан Эль-Шаарави 92
73′ Лоренцо Пеллегрини 7
Максим Гоналон 21
82′ Даниэле Де Росси 16
Кевин Стротман 6
81′ Дженгиз Ундер 17
Патрик Шик 14
23 Войчех Щенсны
2 Маттиа Де Шильо
12 Алекс Сандру 43′
15 Андреа Барцальи
24 Даниэле Ругани
5 Миралем Пьянич 32′
14 Блэз Матюиди
10 Пауло Дибала
9 Гонсало Игуаин
33 Федерико Бернардески 67′
11 Дуглас Коста
17 Марио Манджукич 81′
30 Родриго Бентанкур
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 0
4 Угловые 3
10 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов
Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018
Хоккеисты сборной США одержали шестую победу подряд на ЧМ
Кем усилились сборные по ходу чемпионата мира по хоккею 2018
«Арсенал» победил в последнем матче под руководством Венгера
Сборная Германии нанесла поражение Финляндии в матче ЧМ-2018
Новости
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь