«Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Источник: AP 2018

На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален бельгийский полузащитник хозяев Раджа Наингголан, гол нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы был отменен на 48-й минуте из-за положения вне игры.

В турнирной таблице «Ювентус» перед последним туром занимает первое место, набрав 92 очка, идущий вторым «Наполи» отстает от туринцев на четыре очка. В заключительном матче чемпионата «Ювентус» 20 мая примет «Верону», «Наполи» в тот же день на своем поле сыграет с «Кротоне».

«Ювентус» 34-й раз в истории и седьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Италии. «Ювентус» является самым титулованным клубом страны, второе место по числу трофеев делят «Милан» и «Интер» (оба — по 18). «Ювентус» также становился чемпионом в сезонах-2004/05 и 2005/06, однако из- за коррупционного скандала клуб был лишен этих титулов.

39-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в рекордный девятый раз стал чемпионом Италии, все титулы он завоевал с туринским клубом. По этому показателю он обошел Вирджинио Розетту, Джованни Феррари и Джузеппе Фурино, которые выигрывали итальянское первенство восемь раз.