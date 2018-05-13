«Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
ТАСС, 13 мая. «Ювентус» в гостях со счетом 0:0 сыграл вничью с «Ромой» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно завоевал титул чемпиона страны.
ТАСС, 13 мая. «Ювентус» в гостях со счетом 0:0 сыграл вничью с «Ромой» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно завоевал титул чемпиона страны.
На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален бельгийский полузащитник хозяев Раджа Наингголан, гол нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы был отменен на 48-й минуте
В турнирной таблице «Ювентус» перед последним туром занимает первое место, набрав 92 очка, идущий вторым «Наполи» отстает от туринцев на четыре очка. В заключительном матче чемпионата «Ювентус» 20 мая примет «Верону», «Наполи» в тот же день на своем поле сыграет с «Кротоне».
39-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в рекордный девятый раз стал чемпионом Италии, все титулы он завоевал с туринским клубом. По этому показателю он обошел Вирджинио Розетту, Джованни Феррари и Джузеппе Фурино, которые выигрывали итальянское первенство восемь раз.
«Ювентус» в следующем сезоне будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов.
|Эусебио Ди Франческо
|Массимилиано Аллегри
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|0
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)