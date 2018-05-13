«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании, проиграв «Леванте»

Источник: AP 2018

По ходу встречи «Барселона» проигрывала со счетом 1:5. В составе победителей забитыми мячами отметились Эммануэль Боатенг (9, 20, 49-я минуты) и Энис Барди (46, 56), у проигравших отличились Филиппе Коутиньо (38, 59, 64) и Луис Суарес (71, с пенальти). Для «Барселоны» это поражение стало первым в нынешнем сезоне первенства страны. «Барселона» могла стать первой командой, прошедшей сезон чемпионата Испании без единственного поражения.

По ходу текущего сезона «Барселона» установила рекорд по продолжительности серии без поражений, 14 апреля обыграв «Валенсию» (2:1) и превзойдя достижение «Реал Сосьедада» 1979−1980 годов (38 игр). В итоге эта серия составила 43 матча.

В предыдущий раз «Барселона» пропускала пять мячей в матче чемпионата Испании 3 декабря 2003 года, тогда команда проиграла «Малаге» со счетом 1:5. Боатенг стал первым игроком за 13 лет, который отметился хет-триком в матче первенства страны с «Барселоной», 22 мая 2005 года три мяча в ворота каталонской команды забил Диего Форлан, который тогда выступал за «Вильярреал», та встреча завершилась со счетом 3:3.

В турнирной таблице «Барселона», ранее обеспечившая себе первое место по итогам чемпионата, набрала 90 очков, «Леванте» с 46 очками идет 15-м.