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00:46 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании, проиграв «Леванте»

ТАСС, 13 мая. «Леванте» одержал победу над «Барселоной» со счетом 5:4 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: AP 2018

По ходу встречи «Барселона» проигрывала со счетом 1:5. В составе победителей забитыми мячами отметились Эммануэль Боатенг (9, 20, 49-я минуты) и Энис Барди (46, 56), у проигравших отличились Филиппе Коутиньо (38, 59, 64) и Луис Суарес (71, с пенальти). Для «Барселоны» это поражение стало первым в нынешнем сезоне первенства страны. «Барселона» могла стать первой командой, прошедшей сезон чемпионата Испании без единственного поражения.

По ходу текущего сезона «Барселона» установила рекорд по продолжительности серии без поражений, 14 апреля обыграв «Валенсию» (2:1) и превзойдя достижение «Реал Сосьедада» 1979−1980 годов (38 игр). В итоге эта серия составила 43 матча.

В предыдущий раз «Барселона» пропускала пять мячей в матче чемпионата Испании 3 декабря 2003 года, тогда команда проиграла «Малаге» со счетом 1:5. Боатенг стал первым игроком за 13 лет, который отметился хет-триком в матче первенства страны с «Барселоной», 22 мая 2005 года три мяча в ворота каталонской команды забил Диего Форлан, который тогда выступал за «Вильярреал», та встреча завершилась со счетом 3:3.

В турнирной таблице «Барселона», ранее обеспечившая себе первое место по итогам чемпионата, набрала 90 очков, «Леванте» с 46 очками идет 15-м.

В заключительном туре «Барселона» 20 мая примет «Реал Сосьедад», «Леванте» днем ранее в гостях сыграет с «Сельтой».

Леванте 5:4
Первый тайм: 2:1
Барселона
13.05.2018, 21:45 основной раунд: 37-й тур Ciutat de Valencia
Главные тренеры
Лопес Пако Эрнесто Вальверде
Голы
9′ Эммануэл Боатенг (Х. Моралес) 21
30′ Эммануэл Боатенг 21
46′ Энис Барди (Х. Кампанья) 10
49′ Эммануэл Боатенг (А. Луна) 21
56′ Энис Барди (М. Рохер) 10
14 Филиппе Коутинью (Луис Суарес) 38′
14 Филиппе Коутинью 59′
14 Филиппе Коутинью (С. Бускетс) 64′
9 Луис Суарес 71′
Составы
Паредес Ойер Оласабаль 13
62′ Хорхе Андухар Коке 12
Антонио Луна 22
Суарес Пьер Робер 4
Серхио Постиго 15
22′ Энис Барди 10
Саша Лукич 20
70′ Хосе Кампанья 24
85′ Хосе Луис Моралес 11
Рубен Рочина 16
69′ Марти Сальвадор Рохер 9
88′ Джефферсон Лерма 8
37′ 77′ Эммануэл Боатенг 21
90+3′ Джампаоло Паццини 17
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду
18 Жорди Альба 90+5′
24 Йерри Мина 90+4′
14 Филиппе Коутинью
9 Луис Суарес 88′
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс 65′
25 Томас Фермален 31′ 20′
3 Жерар Пике 90+4′
8 Андрес Иньеста 60′
6 Денис Суарес 89′
11 Усман Дембеле 60′
17 Пако Алькасер
Статистика
6 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 7
3 Угловые 8
18 Фолы 12
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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