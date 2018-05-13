ТАСС рассказывает о самых популярных сувенирах чемпионата мира в Дании.
Форвард «Леванте» Боатенг стал первым игроком за 13 лет, который сделал хет-трик в матче с «Барселоной»
Нападающий «Леванте» Эммануэль Боатенг сделал
Нападающий «Леванте» Эммануэль Боатенг сделал
Он стал первым футболистом за 13 лет, которому удалось поразить ворота каталонской команды трижды в одном матче.
Футболист забивал на девятой, 30-й и 49-й минутах. Он повторил достижение Диего Форлана, трижды забившего «Барсе» за «Вильярреал» 22 мая 2005 года.
|Лопес Пако
|Эрнесто Вальверде
|
|
|
|
|6
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|18
|7
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)