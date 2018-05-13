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00:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Леванте» Боатенг стал первым игроком за 13 лет, который сделал хет-трик в матче с «Барселоной»

Нападающий «Леванте» Эммануэль Боатенг сделал хет-трик в матче 37-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (5:4).

Источник: AP 2018

Он стал первым футболистом за 13 лет, которому удалось поразить ворота каталонской команды трижды в одном матче.

Футболист забивал на девятой, 30-й и 49-й минутах. Он повторил достижение Диего Форлана, трижды забившего «Барсе» за «Вильярреал» 22 мая 2005 года.

Леванте 5:4
Первый тайм: 2:1
Барселона
13.05.2018, 21:45 основной раунд: 37-й тур Ciutat de Valencia
Главные тренеры
Лопес Пако Эрнесто Вальверде
Голы
9′ Эммануэл Боатенг (Х. Моралес) 21
30′ Эммануэл Боатенг 21
46′ Энис Барди (Х. Кампанья) 10
49′ Эммануэл Боатенг (А. Луна) 21
56′ Энис Барди (М. Рохер) 10
14 Филиппе Коутинью (Луис Суарес) 38′
14 Филиппе Коутинью 59′
14 Филиппе Коутинью (С. Бускетс) 64′
9 Луис Суарес 71′
Составы
Паредес Ойер Оласабаль 13
62′ Хорхе Андухар Коке 12
Антонио Луна 22
Суарес Пьер Робер 4
Серхио Постиго 15
22′ Энис Барди 10
Саша Лукич 20
70′ Хосе Кампанья 24
85′ Хосе Луис Моралес 11
Рубен Рочина 16
69′ Марти Сальвадор Рохер 9
88′ Джефферсон Лерма 8
37′ 77′ Эммануэл Боатенг 21
90+3′ Джампаоло Паццини 17
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду
18 Жорди Альба 90+5′
24 Йерри Мина 90+4′
14 Филиппе Коутинью
9 Луис Суарес 88′
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс 65′
25 Томас Фермален 31′ 20′
3 Жерар Пике 90+4′
8 Андрес Иньеста 60′
6 Денис Суарес 89′
11 Усман Дембеле 60′
17 Пако Алькасер
Статистика
6 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 7
3 Угловые 8
18 Фолы 12
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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