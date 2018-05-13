«Бенфика» вышла в Лигу чемпионов, «Спортинг» выступит в Лиге Европы

Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт Жонас, который реализовал пенальти на 52-й минуте.

В другом матче, который проходил параллельно, лиссабонский «Спортинг» на выезде проиграл «Маритиму» со счётом 1:2.