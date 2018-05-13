Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Бенфика» вышла в Лигу чемпионов, «Спортинг» выступит в Лиге Европы
В матче заключительного 34-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала на своём поле «Морейренсе».
В матче заключительного 34-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала на своём поле «Морейренсе».
Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт Жонас, который реализовал пенальти на 52-й минуте.
В другом матче, который проходил параллельно, лиссабонский «Спортинг» на выезде проиграл «Маритиму» со счётом 1:2.
Первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии задолго до сегодняшнего дня обеспечил себе «Порту» (88 очков). «Бенфика» (81) заняла вторую строчку и вместе с «Порту» выступит в Лиге чемпионов. «Спортинг» (78), который оказался на третьем месте, выступит в Лиге Европы.