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21:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» упустил победу над «Аталантой» в добавленное время

«Милан» не сумел победить «Аталанту» в матче 37-го тура итальянской Серии А.

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил полузащитник «Милана» Франк Кессье на 60-й минуте. Хозяева сравняли счёт в добавленное время второго тайма благодаря точному удару защитника Андреа Мазиелло. Результативную передачу отдал хавбек Йосип Иличич.

«Милан», набрав 61 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице итальянского первенства, «Аталанта» (60) — на 7-й строчке.

Аталанта 1:1
Первый тайм: 0:0
Милан
13.05.2018, 19:00 основной раунд: 37-й тур Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини Дженнаро Гаттузо
Голы
90+2′ Андреа Мазиелло (Й. Иличич) 5
79 Франк Кессье 60′
Составы
Этрит Бериша 1
64′ 64′ Рафаэл Толой 3
13′ Андреа Мазиелло 5
73′ Робин Гозенс 8
Маттиа Кальдара 13
Ремо Фройлер 11
28′ Мартен де Рон 15
Алехандро Дарио Гомес 10
79′ Тимоти Кастань 21
Ханс Хатебур 33
69′ Бриан Кристанте 4
Николас Хаас 32
55′ Муса Барроу 99
86′ Йосип Иличич 72
99 Джанлуиджи Доннарумма 90′
13 Алессио Романьоли 69′
19 Леонардо Бонуччи
20 Иньяцио Абате 17′
68 Рикардо Родригес
10 Хакан Чалханоглу 66′
79 Франк Кессье
7 Никола Калинич 32′
5 Джакомо Бонавентура 83′
11 Фабио Борини 87′
21 Лукас Билья 46′
18 Риккардо Монтоливо 75′
8 Хесус Хоакин Сусо 78′
73 Мануэль Локателли
Статистика
5 Желтые карточки 6
1 Красные карточки 1
24 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 2
3 Угловые 8
21 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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