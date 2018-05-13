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«Милан» упустил победу над «Аталантой» в добавленное время
«Милан» не сумел победить «Аталанту» в матче 37-го тура итальянской Серии А.
«Милан» не сумел победить «Аталанту» в матче 37-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч забил полузащитник «Милана» Франк Кессье на 60-й минуте. Хозяева сравняли счёт в добавленное время второго тайма благодаря точному удару защитника Андреа Мазиелло. Результативную передачу отдал хавбек Йосип Иличич.
«Милан», набрав 61 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице итальянского первенства, «Аталанта» (60) — на 7-й строчке.
|Джанпьеро Гасперини
|Дженнаро Гаттузо
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|5
|Желтые карточки
|6
|1
|Красные карточки
|1
|24
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|8
|21
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)