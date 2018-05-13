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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Габулов стал чемпионом Бельгии вместе с «Брюгге»

«Брюгге» досрочно завоевал титул чемпиона Бельгии. Вместе с командой чемпионский титул завоевал российский голкипер Владимир Габулов.

В матче девятого тура чемпионской группы «Брюгге» сыграл вничью со «Стандардом» (1:1). За тур до окончания лучший клуб чемпионаат опережает идущий вторым «Стандард» на четыре очка (46 против 42) и уже не опустится с первой строчки.

Сегодня Габулов остался на скамейке запасных. Российский вратарь после перехода в зимнее трансферное окно из тульского «Арсенала» провел 10 матчей за «Брюгге», в которых пропустил 21 мяч.

В других матчах «Гент» обыграл «Андерлехт» (1:0), а «Генк» выиграл у «Шарлеруа» (4:1).

Чемпионат Бельгии

Чемпионская группа

9-й тур

«Стандард» — «Брюгге» — 1:1.

Голы: Лаифис, 11 (1:0). Фоссен, 42 (1:1).

«Брюгге»: Хорват, Денсвил, Мехеле, Кулс, Пулен, Вормер, Ванакен (Декарли, 90+2), Накамба, Фоссен (Симонс, 74), Уэсли, Диатта (Деннис, 79).

Предупреждения: Фоссен, 45+2. Денсвил, 47. Хорват, 83. Деннис, 87. Пулен, 90+1. Ванакен, 90+2. Накамба, 90+4.

13 мая. Льеж. Стадион Maurice Dufrasne (Sclessin).

«Гент» — «Андерлехт» — 1:0.

Гол: Саймон, 60.

«Генк» — «Шарлеруа» — 4:1.

Голы: Саматта, 25, 61, Троссар, 34, Ндонгала, 77 — Бенавенте, 31.

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