Габулов стал чемпионом Бельгии вместе с «Брюгге»
«Брюгге» досрочно завоевал титул чемпиона Бельгии. Вместе с командой чемпионский титул завоевал российский голкипер Владимир Габулов.
«Брюгге» досрочно завоевал титул чемпиона Бельгии. Вместе с командой чемпионский титул завоевал российский голкипер Владимир Габулов.
В матче девятого тура чемпионской группы «Брюгге» сыграл вничью со «Стандардом» (1:1). За тур до окончания лучший клуб чемпионаат опережает идущий вторым «Стандард» на четыре очка (46 против 42) и уже не опустится с первой строчки.
Сегодня Габулов остался на скамейке запасных. Российский вратарь после перехода в зимнее трансферное окно из тульского «Арсенала» провел 10 матчей за «Брюгге», в которых пропустил 21 мяч.
В других матчах «Гент» обыграл «Андерлехт» (1:0), а «Генк» выиграл у «Шарлеруа» (4:1).
Чемпионат Бельгии
Чемпионская группа
9-й тур
«Стандард» — «Брюгге» — 1:1.
Голы: Лаифис, 11 (1:0). Фоссен, 42 (1:1).
«Брюгге»: Хорват, Денсвил, Мехеле, Кулс, Пулен, Вормер, Ванакен (Декарли, 90+2), Накамба, Фоссен (Симонс, 74), Уэсли, Диатта (Деннис, 79).
Предупреждения: Фоссен, 45+2. Денсвил, 47. Хорват, 83. Деннис, 87. Пулен, 90+1. Ванакен, 90+2. Накамба, 90+4.
13 мая. Льеж. Стадион Maurice Dufrasne (Sclessin).
«Гент» — «Андерлехт» — 1:0.
Гол: Саймон, 60.
«Генк» — «Шарлеруа» — 4:1.
Голы: Саматта, 25, 61, Троссар, 34, Ндонгала, 77 — Бенавенте, 31.