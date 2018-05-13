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«Ньюкасл» разгромил «Челси»
Футболисты «Ньюкасла» одержали крупную победу над «Челси» в домашнем матче заключительного тура чемпионата Англии со счетом 3:0.
Футболисты «Ньюкасла» одержали крупную победу над «Челси» в домашнем матче заключительного тура чемпионата Англии со счетом 3:0.
В составе «Ньюкасла» голами отметились Дуайт Гейл и Айосе Перес, оформивший дубль в этой встрече.
Таким образом, после этого тура «Челси» с 70 очками остался на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В следующем сезоне подопечные Антонио Конте сыграют в групповом этапе Лиги Европы. «Ньюкасл» набрал 44 очка и занял десятое место в чемпионате.
|Ньюкасл Юнайтед
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Челси
|Рафаэль Бенитес
|Антонио Конте
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)