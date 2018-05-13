«Ньюкасл» разгромил «Челси»

В составе «Ньюкасла» голами отметились Дуайт Гейл и Айосе Перес, оформивший дубль в этой встрече.

Таким образом, после этого тура «Челси» с 70 очками остался на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В следующем сезоне подопечные Антонио Конте сыграют в групповом этапе Лиги Европы. «Ньюкасл» набрал 44 очка и занял десятое место в чемпионате.