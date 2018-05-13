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19:54 (мск), источник: Советский спорт

«Ньюкасл» разгромил «Челси»

Футболисты «Ньюкасла» одержали крупную победу над «Челси» в домашнем матче заключительного тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

Источник: AP 2018

В составе «Ньюкасла» голами отметились Дуайт Гейл и Айосе Перес, оформивший дубль в этой встрече.

Таким образом, после этого тура «Челси» с 70 очками остался на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В следующем сезоне подопечные Антонио Конте сыграют в групповом этапе Лиги Европы. «Ньюкасл» набрал 44 очка и занял десятое место в чемпионате.

Ньюкасл Юнайтед 3:0
Первый тайм: 1:0
Челси
13.05.2018, 17:00 основной раунд: 38-й тур St. James’ Park
Главные тренеры
Рафаэль Бенитес Антонио Конте
Голы
23′ Дуайт Гэйл 9
59′ Айосе Перес 17
63′ Айосе Перес 17
Составы
Мартин Дубравка 12
Пол Дамметт 3
Джамал Ласкеллес 6
Флориан Лежен 20
ДеАндре Йедлин 22
Джонджо Шелви 8
Джейкоб Мерфи 7
Айосе Перес 17
87′ Мохамед Диаме 10
Массадьо Айдара 25
72′ Мэтт Ритчи 11
Исаак Хэйден 14
48′ Дуайт Гэйл 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу 21
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта
33 Эмерсон
7 Н`Голо Канте
14 Темуе Бакайоко 62′
15 Виктор Мозес
8 Росс Баркли 77′
9 Альваро Мората
10 Эден Азар 82′
11 Родригес Педро
18 Оливье Жиру 77′
22 Виллиан
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
4 Угловые 2
11 Фолы 10
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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