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«Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» и занял третье место в АПЛ
В матче заключительного тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» со счетом 5:4.
В матче заключительного тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» со счетом 5:4.
У победителей встречи по два мяча забили Харри Кейн (7-я и 76-я минуты) и Эрик Ламела (49, 60) еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Кристиан Фукс. А у лис дважды голами отметился Джейми Варди (4, 73) и по разу — Рияд Марез (16) и Келечи Ихеаначо (47).
«Тоттенхэм» с 77-ю очками занял третье место в турнирной таблице, а «Лестер» расположился на девятой строчке, имея в активе на 30 очков меньше.
Таким образом, шпоры в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
|Тоттенхэм Хотспур
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5:4
Первый тайм: 1:2
|Лестер
|Маурисио Покеттино
|Клод Пюэль
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)