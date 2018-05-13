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19:50 (мск), источник: Советский спорт

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» и занял третье место в АПЛ

В матче заключительного тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» со счетом 5:4.

У победителей встречи по два мяча забили Харри Кейн (7-я и 76-я минуты) и Эрик Ламела (49, 60) еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Кристиан Фукс. А у лис дважды голами отметился Джейми Варди (4, 73) и по разу — Рияд Марез (16) и Келечи Ихеаначо (47).

«Тоттенхэм» с 77-ю очками занял третье место в турнирной таблице, а «Лестер» расположился на девятой строчке, имея в активе на 30 очков меньше.

Таким образом, шпоры в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Тоттенхэм Хотспур 5:4
Первый тайм: 1:2
Лестер
13.05.2018, 17:00 основной раунд: 38-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Клод Пюэль
Голы
7′ Харри Кейн 10
49′ Эрик Ламела 11
53′ Кристиан Фукс 28
60′ Эрик Ламела 11
76′ Харри Кейн 10
9 Джейми Варди 4′
26 Рияд Махрез 16′
8 Келечи Ихеаначо 47′
9 Джейми Варди 73′
Составы
Юго Ллорис 1
Дэнни Роуз 3
Тоби Алдервейрелд 4
Кайл Уокер-Питерс 37
55′ Виктор Ваньяма 12
Эрик Дайер 15
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
84′ Мусса Сиссоко 17
Сон Хын Мин 7
79′ Эрик Ламела 11
Давинсон Санчес 6
74′ Родригес Моура Лукас 27
Деле Алли 20
17 Элдин Якупович
5 Уэстли Морган
15 Гарри Магуайр
28 Кристиан Фукс
14 Адриэн Силва 90′
21 Висенте де ла Фуэнте Иборра
9 Джейми Варди
26 Рияд Махрез
2 Дэнни Симпсон 56′
38 Хамза Чудхури 83′
7 Демарэй Грэй 62′
33 Фуссени Диабате
8 Келечи Ихеаначо 85′
32 Харви Барнс
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 9
4 Угловые 4
9 Фолы 13
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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