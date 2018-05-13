«Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» и занял третье место в АПЛ

У победителей встречи по два мяча забили Харри Кейн (7-я и 76-я минуты) и Эрик Ламела (49, 60) еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Кристиан Фукс. А у лис дважды голами отметился Джейми Варди (4, 73) и по разу — Рияд Марез (16) и Келечи Ихеаначо (47).