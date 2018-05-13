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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» и вышел в Лигу чемпионов

«Ливерпуль» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Мохамед Салах, отличившийся на 26-й минуте. До перерыва защитник Деян Ловрен удвоил преимущество «Ливерпуля». Во втором тайме мячи забили нападающий Доминик Соланке и защитник Эндрю Робертсон.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» обеспечил себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа завершила чемпионат на 4-й строчке, «Брайтон» — на 15-й.

В другом матче 38-го тура «Бёрнли» на своём поле проиграл «Борнмуту» (1:2).

Ливерпуль 4:0
Первый тайм: 2:0
Брайтон & Хоув
13.05.2018, 17:00 основной раунд: 38-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Крис Хьютон
Голы
26′ Мохамед Салах 11
40′ Деян Ловрен 6
53′ Доминик Соланке 29
85′ Эндрю Робертсон 26
Составы
Лорис Кариус 1
Виргил ван Дейк 4
Деян Ловрен 6
Эндрю Робертсон 26
Трент Александр-Арнолд 66
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон 14
Доминик Соланке 29
83′ Роберту Фирмину 9
Дэнни Ингс 28
84′ Мохамед Салах 11
Бен Вудберн 58
73′ Садио Мане 19
Адам Лаллана 20
1 Мэтью Райан
3 Гаэтан Бонг
5 Льюис Данк
21 Эсекиэль Скелотто
6 Дэйл Стивенс
20 Солли Марч
24 Дэйви Преппер
11 Антони Кноккарт
22 Шейн Даффи 71′
18 Коннор Голдсон
7 Берам Каяль 57′
13 Паскаль Гросс
25 Юрген Локадиа 57′
17 Гленн Маррей
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 2
11 Удары в створ 1
7 Угловые 3
3 Фолы 6
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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