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«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» и вышел в Лигу чемпионов
«Ливерпуль» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 38-го тура английской
«Ливерпуль» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 38-го тура английской
Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник Мохамед Салах, отличившийся на 26-й минуте. До перерыва защитник Деян Ловрен удвоил преимущество «Ливерпуля». Во втором тайме мячи забили нападающий Доминик Соланке и защитник Эндрю Робертсон.
Благодаря этой победе «Ливерпуль» обеспечил себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа завершила чемпионат на 4-й строчке, «Брайтон» — на 15-й.
В другом матче 38-го тура «Бёрнли» на своём поле проиграл «Борнмуту» (1:2).
|Ливерпуль
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4:0
Первый тайм: 2:0
|Брайтон & Хоув
|Юрген Клопп
|Крис Хьютон
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|2
|11
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|3
|3
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)