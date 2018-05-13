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19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» победил «Хаддерсфилд Таун» в последнем матче под руководством Венгера

«Арсенал» победил «Хаддерсфилд Таун» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, отличившийся на 38-й минуте после передачи полузащитника Аарона Рэмси.

Напомним, что этот поединок стал последним для Арсена Венгера на должности главного тренера «Арсенала». Ранее стало известно, что французский специалист покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.

В другом матче 38-го тура «Манчестер Сити» на выезде победил «Саутгемптон» со счётом 1:0.

Хаддерсфилд 0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
13.05.2018, 17:00 основной раунд: 38-й тур John Smith's Stadium
Главные тренеры
Дэвид Вагнер Арсен Венгер
Голы
14 Пьер-Эмерик Обамеянг (А. Рэмси) 38′
Составы
Йонас Лессль 1
Теренс Конголо 5
Крис Леве 15
90+3′ Матиас Йергенсен "Занка" 25
Кристофер Шиндлер 26
Флоран Хадергьонай 33
Аарон Муй 10
Алекс Притчард 21
87′ Джонатан Хогг 6
Дин Уайтхэд 4
61′ Томас Инс 22
Лоран Депуатр 20
79′ Стив Мунье 24
Филип Биллинг 8
13 Давид Оспина
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
24 Эктор Бельерин
7 Генрих Мхитарян
8 Аарон Рэмси
29 Гранит Джака
9 Александр Ляказетт
31 Сеад Колашинац 68′
18 Начо Монреаль
14 Пьер-Эмерик Обамеянг 67′
23 Дэнни Уэлбек
17 Алекс Ивоби 72′
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
7 Угловые 4
11 Фолы 7
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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