«Арсенал» победил «Хаддерсфилд Таун» в последнем матче под руководством Венгера

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, отличившийся на 38-й минуте после передачи полузащитника Аарона Рэмси.

Напомним, что этот поединок стал последним для Арсена Венгера на должности главного тренера «Арсенала». Ранее стало известно, что французский специалист покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.