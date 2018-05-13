«Актобе» и «Акжайык» забили восемь голов в матче десятого тура КПЛ

Игра проходила сегодня, 13 мая, на стадионе имени Кобланды батыра и завершилась со счетом 5:3.

На 27-й минуте счет открыл защитник Багдат Каиров, а после него у «Актобе» по дублю оформили полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли (41-я и 67-я минуты) и бразильской форвард Рейналдо (45-я и 56-я) минута.

После пятого пропущенного гола «Акжайык» нашел в себе силы отыграться и более того — ушли от крупного поражения. На 73-й минуте забил украинский защитник Сергей Басов, на 75-й — украинский нападающий Адеринсола Эсеола, а на 79-й — сенегальский форвард Малик Мане. При этом Мане не стал праздновать свой гол, так как в 2011 году играл за «Актобе».