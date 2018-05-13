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18:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» и «Акжайык» забили восемь голов в матче десятого тура КПЛ

Футболисты «Актобе» разгромили уральский «Акжайык» в матче десятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 13 мая, на стадионе имени Кобланды батыра и завершилась со счетом 5:3.

На 27-й минуте счет открыл защитник Багдат Каиров, а после него у «Актобе» по дублю оформили полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли (41-я и 67-я минуты) и бразильской форвард Рейналдо (45-я и 56-я) минута.

После пятого пропущенного гола «Акжайык» нашел в себе силы отыграться и более того — ушли от крупного поражения. На 73-й минуте забил украинский защитник Сергей Басов, на 75-й — украинский нападающий Адеринсола Эсеола, а на 79-й — сенегальский форвард Малик Мане. При этом Мане не стал праздновать свой гол, так как в 2011 году играл за «Актобе».

Для «Актобе» эта победа стала третьей в КПЛ-2018, а «Акжайык» потерпел четвертое поражение. С 10 очками уральцы идут седьмыми, а «Актобе» имеет в своем активе семь баллов и идет на предпоследней, 11-й, строчке — по ходу текущего сезона клуб был лишен шести очков за долги перед бывшим игроком Данило Неко.

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