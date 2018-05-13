ТАСС рассказывает о самых популярных сувенирах чемпионата мира в Дании.
«Лацио» сыграл вничью с «Кротоне», «Кальяри» победил «Фиорентину»
«Кротоне» не сумел победить «Лацио» в матче 37-го тура итальянской Серии А.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
«Кротоне» не сумел победить «Лацио» в матче 37-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» и завершилась со счётом 2:2.
В составе «Лацио» мячи забили полузащитники Сенад Лулич и Сергей
В других поединках 37-го тура «Кальяри» на выезде победил «Фиорентину» (1:0), «Верона» дома уступила «Удинезе» (0:1), «Кьево» в гостях нанёс поражение «Болонье» (2:1), «Торино» на своём поле одолел СПАЛ (2:1).