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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лацио» сыграл вничью с «Кротоне», «Кальяри» победил «Фиорентину»

«Кротоне» не сумел победить «Лацио» в матче 37-го тура итальянской Серии А.

Встреча прошла в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Лацио» мячи забили полузащитники Сенад Лулич и Сергей Милинкович-Савич. У «Кротоне» голы в свой актив записали нападающий Симеон Нванкво и защитник Федерико Чеккерини.

В других поединках 37-го тура «Кальяри» на выезде победил «Фиорентину» (1:0), «Верона» дома уступила «Удинезе» (0:1), «Кьево» в гостях нанёс поражение «Болонье» (2:1), «Торино» на своём поле одолел СПАЛ (2:1).

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