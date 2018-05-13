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Салах установил рекорд по количеству голов в одном сезоне АПЛ
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче 38-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».
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Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче 38-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».
Этот мяч стал для египетского футболиста 32-м в этом сезоне английской
Салах был признан лучшим игроком нынешнего сезона в АПЛ по версиям лиги, Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и английских спортивных журналистов.