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17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах установил рекорд по количеству голов в одном сезоне АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче 38-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».

Источник: Reuters

Этот мяч стал для египетского футболиста 32-м в этом сезоне английской Премьер-лиги. Салах установил рекорд по количеству голов в одном сезоне АПЛ. До этого он делил рекорд с Луисом Суаресом, Криштиану Роналду и Аланом Ширером, которые забивали по 31 голу за сезон в Англии.

Салах был признан лучшим игроком нынешнего сезона в АПЛ по версиям лиги, Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и английских спортивных журналистов.

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