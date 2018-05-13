Этот мяч стал для египетского футболиста 32-м в этом сезоне английской Премьер-лиги. Салах установил рекорд по количеству голов в одном сезоне АПЛ. До этого он делил рекорд с Луисом Суаресом, Криштиану Роналду и Аланом Ширером, которые забивали по 31 голу за сезон в Англии.