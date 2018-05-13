Курьезный гол принес «Иртышу» победу над «Шахтером» в матче с нереализованным пенальти

Игра проходила в Темиртау и завершилась со счетом 1:0.

На 64-й минуте полузащитник «Иртыша» Павел Шабалин вышел на замену, добежал до штрафной и заработал пенальти, который сам и исполнил, но его удар парировал вратарь «Шахтера» Игорь Шацкий.

Но в итоге «Иртыш» добился победы на 93-й минуте. После удара капитана павлодарцев Руслана Есимова Шацкий отразил мяч прямо на ногу своему защитнику Игорю Пикалкину, после чего тот залетел в ворота.

Для «Иртыша» эта победа стала третьей в КПЛ-2018.