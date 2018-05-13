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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Курьезный гол принес «Иртышу» победу над «Шахтером» в матче с нереализованным пенальти

Карагандинский «Шахтер» проиграл павлодарскому «Иртышом» в домашнем матче десятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Темиртау и завершилась со счетом 1:0.

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На 64-й минуте полузащитник «Иртыша» Павел Шабалин вышел на замену, добежал до штрафной и заработал пенальти, который сам и исполнил, но его удар парировал вратарь «Шахтера» Игорь Шацкий.

Но в итоге «Иртыш» добился победы на 93-й минуте. После удара капитана павлодарцев Руслана Есимова Шацкий отразил мяч прямо на ногу своему защитнику Игорю Пикалкину, после чего тот залетел в ворота.

Для «Иртыша» эта победа стала третьей в КПЛ-2018.

До сегодняшнего дня павлодарцы последний раз выигрывали 17 марта. В свою очередь «Шахтер» потерпел третье поражение в КПЛ и второе — подряд.

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