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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар СК» сыграл вничью с «Кайсаром» в матче с незасчитанным голом

Футболисты «Кызыл-Жар СК» сыграли вничью с кызылординским «Кайсаром» в десятом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 13 мая, в Петропавловске и завершилась со счетом 0:0.

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При этом у «Кызыл-Жар СК» на 85-й минуте не был засчитан мяч сербского форварда Братислава Пуношеваца. В этом эпизоде судьи зафиксировали офсайд.

Для «Кайсара», который в предыдущих двух турах одерживал победы, эта ничья стала четвертой в КПЛ-2018, а для «Кызыл-Жар СК» — второй. С 10 очками кызылординцы идут шестыми, а петропавлоцы с восемью баллами занимают девятое место.

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"Кызыл-Жар СК" сыграл вничью с "Кайсаром" в матче с незасчитанным голом
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