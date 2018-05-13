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«Кызыл-Жар СК» сыграл вничью с «Кайсаром» в матче с незасчитанным голом
Футболисты «Кызыл-Жар СК» сыграли вничью с кызылординским «Кайсаром» в десятом туре казахстанской
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Футболисты «Кызыл-Жар СК» сыграли вничью с кызылординским «Кайсаром» в десятом туре казахстанской
Игра проходила сегодня, 13 мая, в Петропавловске и завершилась со счетом 0:0.
При этом у «Кызыл-Жар СК» на 85-й минуте не был засчитан мяч сербского форварда Братислава Пуношеваца. В этом эпизоде судьи зафиксировали офсайд.
Для «Кайсара», который в предыдущих двух турах одерживал победы, эта ничья стала четвертой в КПЛ-2018, а для «Кызыл-Жар СК» — второй. С 10 очками кызылординцы идут шестыми, а петропавлоцы с восемью баллами занимают девятое место.