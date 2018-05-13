«Кызыл-Жар СК» сыграл вничью с «Кайсаром» в матче с незасчитанным голом

Игра проходила сегодня, 13 мая, в Петропавловске и завершилась со счетом 0:0.

При этом у «Кызыл-Жар СК» на 85-й минуте не был засчитан мяч сербского форварда Братислава Пуношеваца. В этом эпизоде судьи зафиксировали офсайд.