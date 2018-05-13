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Салах признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был удостоен награды лучшему игроку сезона-2017/18 в английской
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Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был удостоен награды лучшему игроку сезона-2017/18 в английской
Помимо Салаха, на приз претендовали Кевин Де Брёйне и Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Джеймс Тарковски («Бёрнли»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Салах получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов
В нынешнем сезоне АПЛ Салах забил 31 мяч и отдал 9 голевых передач в 35 матчах.