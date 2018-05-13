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12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был удостоен награды лучшему игроку сезона-2017/18 в английской Премьер-лиге.

Источник: AP 2018

Помимо Салаха, на приз претендовали Кевин Де Брёйне и Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Джеймс Тарковски («Бёрнли»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Салах получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков. Ранее египтянин был признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версиям Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и английских спортивных журналистов.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах забил 31 мяч и отдал 9 голевых передач в 35 матчах.

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