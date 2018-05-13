Салах признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге

Помимо Салаха, на приз претендовали Кевин Де Брёйне и Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Джеймс Тарковски («Бёрнли»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Салах получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков. Ранее египтянин был признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версиям Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и английских спортивных журналистов.