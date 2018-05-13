Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Экс-защитник БАТЭ Денис Поляков стал чемпионом Кипра
Белорусский футболист Денис Поляков стал чемпионом Кипра в составе АПОЭЛа.
Белорусский футболист Денис Поляков стал чемпионом Кипра в составе АПОЭЛа.
В последнем туре чемпионата страны клуб из Никосии в напряженном поединке одолел Анортосис (2:1).
Защитник сборной Беларуси вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. АПОЭЛ, набрав в 36 матчах 86 очка, стал недосягаем для ближайшего преследователя Аполлона, у котором 82 балла и матч в запасе. Денис Поляков перешел в АПОЭЛ из борисовского БАТЭ нынешней зимой.
За это время 27-летний защитник провел 16 матчей в составе новой команды, в которых отметился одной голевой передачей.