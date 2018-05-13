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12:25 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Экс-защитник БАТЭ Денис Поляков стал чемпионом Кипра

Белорусский футболист Денис Поляков стал чемпионом Кипра в составе АПОЭЛа.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В последнем туре чемпионата страны клуб из Никосии в напряженном поединке одолел Анортосис (2:1).

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Защитник сборной Беларуси вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. АПОЭЛ, набрав в 36 матчах 86 очка, стал недосягаем для ближайшего преследователя Аполлона, у котором 82 балла и матч в запасе. Денис Поляков перешел в АПОЭЛ из борисовского БАТЭ нынешней зимой.

За это время 27-летний защитник провел 16 матчей в составе новой команды, в которых отметился одной голевой передачей.

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