Экс-защитник БАТЭ Денис Поляков стал чемпионом Кипра

300 тысяч евро в год. АПОЭЛ рад переходу Бертольо в «Ордабасы»

Защитник сборной Беларуси вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. АПОЭЛ, набрав в 36 матчах 86 очка, стал недосягаем для ближайшего преследователя Аполлона, у котором 82 балла и матч в запасе. Денис Поляков перешел в АПОЭЛ из борисовского БАТЭ нынешней зимой.