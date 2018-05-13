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Президент ПСЖ: Неймар на 2000% останется в клубе на следующий сезон
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер
«Я уверен, что он останется. Он хочет остаться, и останется на 2000%», — цитирует
Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летний бразильский форвард может перейти в мадридский «Реал».
Неймар летом 2017 года покинул «Барселону» и перешел в «ПСЖ». В нынешнем сезоне он забил 28 голов в 30 матчах за французский клуб.