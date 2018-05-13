5 лучших новичков КПЛ
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Почти треть чемпионата Казахстана позади, поэтому уже можно сделать предварительные выводы относительно некоторых приобретений. Prosports.kz представляет пятерку наиболее успешных селекционных находок в
Хабиб Эсеола, нападающий, «Акжайык»
«Он очень позитивно воспринимает свой переезд в Казахстан, потому что это
Столь смелое и даже авантюрное предположение вполне может быть реализовано, ведь Эсеола уже забил четыре мяча в чемпионате, а мог и больше. И все это за скромный «Акжайык», где забивать куда сложнее, чем в условных «Тоболе» и «Ордабасы». Впрочем, при такой результативности летом украинский форвард действительно способен привлечь более статусные клубы КПЛ и даже повысить заявленную Панковым планку.
Хуан Фелипе, полузащитник, «Кайрат»
В этой связи тяжело придется другим центральным полузащитникам «Кайрата» — Магомеду Парагульгову, Георгию Жукову и Акошу Элеку. Но в то же время каждый из них может сыграть на другой позиции, а вот нынешняя роль Фелипе выглядит наиболее подходящей ему.
С точки зрения результативности Фелипе не был сверхпродуктивен и раньше, поэтому сейчас от него также не стоит ждать града ассистов и уж тем более голов. Но одну отличную голевую передачу бразилец уже отдал — в матче с «Жетысу» он идеально вывел на ударную позицию Станислава Лунина.
Александр Володько, полузащитник, «Шахтер»
«Так случилось, что я приболел. Я с ним сам не разговаривал. Может быть, он бы и остался. Но не остался, потому что… Ну все не так! Я считаю, что было
Завышены они или нет, сказать сложно, но факт в том, что 31-летний полузащитник со своим богатым опытом уже стал одним из лидеров «горняков». Удачный старт «Шахтера» произошел в том числе благодаря работе Володько в центре поля, где он умело поддерживает баланс между обороной и атакой. Александр дважды был включен в символическую сборную по версии
Джаба Канкава, полузащитник, «Тобол»
Грузинский дуэт Канкава — Квеквескири в «Тоболе» выглядит монументально и очень солидно. В потенциале это лучшая пара хавбеков в КПЛ, но пока тот же Ника только восстановился после травмы, а Джаба
Фигура Канкавы изначально вызывала большой интерес, ведь это один из лидеров сборной Грузии, бывший игрок сильного и успешного «Днепра» трехгодичной давности, а также человек, сумевший поиграть во французской Лиге 1.
Канкава уже на сборах показал, что «Тобол» в его лице приобрел одного из возможных лидеров раздевалки. Так, он, например, сцепился в матче против «Анжи» с Арсеном Хубуловым и хорошо нам знакомым Михаилом Бакаевым, и надо сказать, в поведении грузинского хавбека было больше хладнокровия, нежели эмоций.
Но в чемпионате Канкава показал, что умеет не только ответить сопернику, но и качественно работать во благо команды. Канкава также дважды был включен в команду недели КПЛ. В целом надо отметить, что у «Тобола» великолепная средняя линия, где помимо Квеквескири и Канкавы также есть еще два игрока своих сборных — Аслан Дарабаев и Артурас Жулпа. И это еще раз дает понять, что Джаба — очень качественный игрок, учитывая, что он выдерживает эту конкуренцию.
Братислав Пуношевац, нападающий, «Кызыл-Жар»
Забивать в «Кызыл-Жаре» даже сложнее, чем в «Акжайыке», однако у малоизвестного серба Братислава Пуношеваца уже 3+1 по системе «гол+пас». В стартовых четырех турах Пуношевац забил два мяча и отдал одну голевую передачу, но это не принесло петропавловскому клубу ни одного очка. В пятом туре Пуношевац
«По легионерам у нас такая ситуация: всех подписали на один сезон, потому что неизвестно, приживутся ли они, тем более у нас легионеры возрастные, молодых мы себе позволить не можем, у нас нет такого бюджета», — говорил нам в интервью Али Алиев. Пуношевац их числа тех самых возрастных легионеров, но свой вклад в скромные успехи «Кызыл-Жара» он уже внес.
В последних турах балканец «молчит», команду в плане результативности выручает полузащита. Но средняя результативность Пуношеваца в «Кызыл-Жаре» уже едва ли не самая высокая для него за всю карьеру. И у него есть все шансы превзойти свои голевые показатели, достигнутые ранее в Сербии, Венгрии и Румынии. Подписание серба со стороны «Кызыл-Жара» можно охарактеризовать простым, но в данном случае точным выражением — дешево и сердито.