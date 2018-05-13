5 лучших новичков КПЛ

Источник: Prosports.kz

Почти треть чемпионата Казахстана позади, поэтому уже можно сделать предварительные выводы относительно некоторых приобретений. Prosports.kz представляет пятерку наиболее успешных селекционных находок в премьер-лиге.

Хабиб Эсеола, нападающий, «Акжайык»

«Он очень позитивно воспринимает свой переезд в Казахстан, потому что это премьер-лига. Для Хабиба это новый вектор развития в карьере, с точки зрения маркетинга для такого небольшого клуба, как “Зирка”, отдать футболиста за границу — это тоже хороший ход. Эсеола поздно раскрылся, но у него есть перспективы, потому что последние два года он играет на хорошем уровне и сейчас показывает свои лучшие качества. Уверен и даже готов поспорить: если Эсеола будет здоров, он забьет в чемпионате Казахстана минимум десять мячей. У него хорошее голевое чутье, сумасшедшая скорость, и опять же уверен, многие казахстанские клубы до лета обратят на него внимание», — это слова агента украинского нападающего Александра Панкова.

Столь смелое и даже авантюрное предположение вполне может быть реализовано, ведь Эсеола уже забил четыре мяча в чемпионате, а мог и больше. И все это за скромный «Акжайык», где забивать куда сложнее, чем в условных «Тоболе» и «Ордабасы». Впрочем, при такой результативности летом украинский форвард действительно способен привлечь более статусные клубы КПЛ и даже повысить заявленную Панковым планку.

Хуан Фелипе, полузащитник, «Кайрат»

Экс-игрок «Вардара» постепенно влился в алматинский коллектив, и стало очевидно, почему его так ценили в Македонии. Фелипе развязал руки атакующей линии «Кайрата» и стал классическим box to box. Вероятно, в том числе после прихода Фелипе главный тренер алматинцев Карлос Алос все-таки отказался от схемы в три центральных защитника и перешел на более классический вариант. У бразильца широкий функционал — он достаточно работоспособен, с хорошим первым пасом, видением поля и пониманием игры. Даже Андрей Аршавин после игры с «Астаной» отметил, что приход бразильца положительно повлиял на рисунок игры «Кайрата».

В этой связи тяжело придется другим центральным полузащитникам «Кайрата» — Магомеду Парагульгову, Георгию Жукову и Акошу Элеку. Но в то же время каждый из них может сыграть на другой позиции, а вот нынешняя роль Фелипе выглядит наиболее подходящей ему.

С точки зрения результативности Фелипе не был сверхпродуктивен и раньше, поэтому сейчас от него также не стоит ждать града ассистов и уж тем более голов. Но одну отличную голевую передачу бразилец уже отдал — в матче с «Жетысу» он идеально вывел на ударную позицию Станислава Лунина.

Александр Володько, полузащитник, «Шахтер»

«Так случилось, что я приболел. Я с ним сам не разговаривал. Может быть, он бы и остался. Но не остался, потому что… Ну все не так! Я считаю, что было какое-то недопонимание в разговоре. Что там предложили зарплату ниже какого-то плинтуса… Простите, но уже не те времена, когда надо по 13−15 тысяч долларов в месяц платить. Ребята, Лига Европы — это не тот турнир, который позволяет платить такие деньги. У нас нет под нами шахты», — президент БАТЭ Анатолий Капский довольно красноречиво высказался относительно переезда Александра Володько в Казахстан. Особенно иронично прозвучало про шахты на фоне того, что сейчас белорусский хавбек играет в угольной столице страны. В то же время, исходя из этих слов, можно предположить, каковы доходы Володько в карагандинском «Шахтере».

Завышены они или нет, сказать сложно, но факт в том, что 31-летний полузащитник со своим богатым опытом уже стал одним из лидеров «горняков». Удачный старт «Шахтера» произошел в том числе благодаря работе Володько в центре поля, где он умело поддерживает баланс между обороной и атакой. Александр дважды был включен в символическую сборную по версии премьер-лиги, демонстрируя высокие показатели по части перехватов, выигранных единоборств и точности передач. Владимир Журавель выбрал правильную кандидатуру на роль фундаментального игрока, вокруг которого можно строить команду. Процесс реформации продолжается, но «Шахтер» уже на пятом месте.

Джаба Канкава, полузащитник, «Тобол»

Грузинский дуэт Канкава — Квеквескири в «Тоболе» выглядит монументально и очень солидно. В потенциале это лучшая пара хавбеков в КПЛ, но пока тот же Ника только восстановился после травмы, а Джаба все-таки окончательно не прошел период адаптации в Казахстане.

Фигура Канкавы изначально вызывала большой интерес, ведь это один из лидеров сборной Грузии, бывший игрок сильного и успешного «Днепра» трехгодичной давности, а также человек, сумевший поиграть во французской Лиге 1.

Канкава уже на сборах показал, что «Тобол» в его лице приобрел одного из возможных лидеров раздевалки. Так, он, например, сцепился в матче против «Анжи» с Арсеном Хубуловым и хорошо нам знакомым Михаилом Бакаевым, и надо сказать, в поведении грузинского хавбека было больше хладнокровия, нежели эмоций.

Но в чемпионате Канкава показал, что умеет не только ответить сопернику, но и качественно работать во благо команды. Канкава также дважды был включен в команду недели КПЛ. В целом надо отметить, что у «Тобола» великолепная средняя линия, где помимо Квеквескири и Канкавы также есть еще два игрока своих сборных — Аслан Дарабаев и Артурас Жулпа. И это еще раз дает понять, что Джаба — очень качественный игрок, учитывая, что он выдерживает эту конкуренцию.

Братислав Пуношевац, нападающий, «Кызыл-Жар»

Забивать в «Кызыл-Жаре» даже сложнее, чем в «Акжайыке», однако у малоизвестного серба Братислава Пуношеваца уже 3+1 по системе «гол+пас». В стартовых четырех турах Пуношевац забил два мяча и отдал одну голевую передачу, но это не принесло петропавловскому клубу ни одного очка. В пятом туре Пуношевац все-таки прервал эту серию неудач, снова забив, и на сей раз его гол принес команде Николы Спасова долгожданную победу.

«По легионерам у нас такая ситуация: всех подписали на один сезон, потому что неизвестно, приживутся ли они, тем более у нас легионеры возрастные, молодых мы себе позволить не можем, у нас нет такого бюджета», — говорил нам в интервью Али Алиев. Пуношевац их числа тех самых возрастных легионеров, но свой вклад в скромные успехи «Кызыл-Жара» он уже внес.