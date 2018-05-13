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09:29 (мск), источник: Sports.kz

ПФЛК представила символическую сборную девятого тура Премьер-Лиги

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила Вашему вниманию символическую сборную девятого тура Премьер-Лиги сезона-2018.

Сборная составлена на основе ключевых показателей в анализе матчей партнера ПФЛК — компании InStat.

Список одиннадцати лучших футболистов прошедшего тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Дмитро Непогодов, «Тобол»;

В Павлодаре Непогодов успешно нивелировал все атакующие порывы «Иртыша». Голкипер отразил верные удары Амирахнова и Воменко, а также спас ворота после дальнего выстрела Смаилова. Украинец безупречно играл на выходе (4/4) и выполнил 32 паса с точностью 94%. Индекс действий — 247.

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Левый защитник: Дмитрий Шомко, «Астана»;

Шомко выдал привычный для себя большой объем работы, был очень продуктивен в доставке мяча вперед и заработал отличные послематчевые цифры. Дмитрий отдал 77% точных пасов, трижды успешно применил дриблинг, 8 раз взломал оборону соперника передачей в штрафную, сделал три ключевых паса и 9 перехватов. Индекс действий — 279.

Центральные защитники: Виктор Дмитренко, «Тобол»; Евгений Постников, «Астана»;

Дмитренко в минувшем туре продемонстрировал аккуратную и убедительную игру. Центрбек костанайской дружины выиграл 11 единоборств из 14-ти, трижды вступил в отбор мяча (100% эффективности), совершил 10 перехватов и отдал 86% точных пасов. Индекс действий — 246.

Постников провел довольно сильный матч против «Кызыл-Жар СК». «Астана» много владела мячом, потому защитник набрал мощные цифры в билдапе и стал лидером тура по количеству и качеству передач — 92 паса с точностью 95%. Плюс ко всему на его счету 68% выигранной борьбы, два «чистых» отбора, 8 перехватов и 13 подборов. Индекс действий — 262.

Правый защитник: Ильяс Амирсеитов, «Кайсар»;

Амирсеитов здорово отыграл на своей позиции в обороне. Латераль кызылординского «Кайсара» выиграл 70% единоборств, отдал 86% точных пасов, совершил 7 отборов и 10 перехватов. Индекс действий — 227.

Опорный полузащитник: Иван Маевский, «Астана»;

Петропавловцы редко доходили до ворот столичной команды, и в этом заслуга опорного полузащитника «Астаны». Что до статистики Маевского, то на его счету 15 выигранных единоборств, два отбора, 8 перехватов и 93% точных пасов. Индекс действий — 255.

Левый полузащитник: Патрик Твумаси, «Атырау»;

В свой день рождения Твумаси очень старался, был крайне активен и нацелен на ворота. Ганец нанес 4 удара по створу ворот кызылжарцев, сделал столько же ключевых передач, а также трижды удачно сыграл при обыгрыше один в один. Индекс действий — 296.

Атакующие полузащитники: Матиас Курьор «Кайсар»; Исаэль «Кайрат»;

Курьор был лидером атак своей команды и вел партнеров за собой. Своим голом он положил начало уверенной победе над «Шахтером». В сумме Матиас отдал три ключевые передачи, провел 8 удачных обводок из 12-ти попыток и выполнил 43 паса, точность которых составила 86%. Индекс действий — 296.

В принципиальном противостоянии с «Ордабасы» Исаэль выступил в роли метронома, определяющим ритм игры. Он принял участие в обоих голах алматинцев. Сначала плеймейкер мастерским ударом издали открыл счет, а затем отдал результативный пас на Сильвейру. Впечатляет процент точных передач бразильца — 81%. Индекс действий — 272.

Правый полузащитник: Марин Томасов, «Астана»;

До перерыва хорват нащупывал свою игру, а во втором тайме доказал все на деле, в очередной раз показав свой высокий класс. Старание и заряженность на успех Томасова вознаградились результативным навесом и точным ударом. Помимо всего, в активе самого полезного игрока тура три ключевые передачи и 9 успешных обводок. Индекс действий — 339.

Нападающий: Маркос Пиззелли, «Актобе»;

Пиззелли был очень активен, постоянно искал возможность для обострения ситуации вблизи чужих ворот и держал оборону «Жетысу» в напряжении. За матч нападающий отдал свыше 72% точных передач, сделал 6 нацеленных пасов в штрафную, 4 раза пробил в створ ворот соперника и отметился голевой передачей с углового. Индекс действий — 219.

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