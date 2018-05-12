«Ренн» нанёс первое домашнее поражение «ПСЖ» в сезоне, «Лилль» обыграл «Дижон»

Поражение парижскому клубу нанёс «Ренн» в матче 37-го тура. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В других поединках 37-го тура «Лилль» на своём поле победил «Дижон» (2:1), «Нант» в гостях сумел справиться с «Анже» (2:0), «Монпелье» дома сыграл вничью с «Труа» (1:1).