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«Ренн» нанёс первое домашнее поражение «ПСЖ» в сезоне, «Лилль» обыграл «Дижон»
«ПСЖ» впервые в нынешнем сезоне французской Лиги 1 проиграл дома.
«ПСЖ» впервые в нынешнем сезоне французской Лиги 1 проиграл дома.
Поражение парижскому клубу нанёс «Ренн» в матче 37-го тура. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Авторами голов стали полузащитники Бенжамен Буриго и Адриен Эну.
В других поединках 37-го тура «Лилль» на своём поле победил «Дижон» (2:1), «Нант» в гостях сумел справиться с «Анже» (2:0), «Монпелье» дома сыграл вничью с «Труа» (1:1).
|Эмери Унаи
|Сабри Лямуши
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Жером Бризар (Франция)