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00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ренн» нанёс первое домашнее поражение «ПСЖ» в сезоне, «Лилль» обыграл «Дижон»

«ПСЖ» впервые в нынешнем сезоне французской Лиги 1 проиграл дома.

Источник: Reuters

Поражение парижскому клубу нанёс «Ренн» в матче 37-го тура. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Авторами голов стали полузащитники Бенжамен Буриго и Адриен Эну.

В других поединках 37-го тура «Лилль» на своём поле победил «Дижон» (2:1), «Нант» в гостях сумел справиться с «Анже» (2:0), «Монпелье» дома сыграл вничью с «Труа» (1:1).

ПСЖ 0:2
Первый тайм: 0:0
Ренн
12.05.2018, 22:00 основной раунд: 37-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Сабри Лямуши
Голы
14 Бенжамен Буриго 52′
23 Адриен Юну 71′
Составы
Кевин Трапп 1
48′ Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Тома Менье 12
Юри Берчиче 17
Джовани Ло Сельсо 18
Анхель Ди Мария 11
Кильян Мбаппе 29
77′ Тиагу Мотта 8
Хавьер Пасторе 27
62′ Лассана Диарра 19
Адриен Рабьо 25
61′ Кристофер Нкунку 24
Юлиан Дракслер 23
40 Томаш Коубек
2 Мехди Зеффан
5 Жорис Гнаньон
15 Рами Бенсебаини
26 Жереми Желен
12 Джеймс Леа Силики
14 Бенжамен Буриго
21 Бенжамен Андре
23 Адриен Юну
27 Амари Траоре 74′
7 Исмаила Сарр
10 Саньин Прцич 90′
17 Фету Мауасса
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 2
7 Угловые 7
12 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Жером Бризар (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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