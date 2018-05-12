Брестское «Динамо» обыграло «Витебск» в футбольном чемпионате Беларуси
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» победили «Витебск» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» победили «Витебск» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Это была первая игра брестчан после отставки их главного тренера чеха Радослава Латала, которого пока заменил Сергей Ковальчук. Под его началом динамовцы сыграли в атакующей манере и порадовали своих болельщиков викторией со счетом 3:1.
Результаты других встреч 7-го тура: «Смолевичи» — «Днепр» (Могилев) — 2:1, «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0, «Минск» — «Слуцк» — 0:2.
Еще 3 игры пройдут 13 мая: БАТЭ (Борисов) — «Торпедо» (Минск), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Городея». В последнем матче этого тура дебютант высшей лиги минский «Луч» 14 мая примет столичное «Динамо».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ — 18 очков (6 матчей), «Динамо» (Минск) — 14 (6), «Слуцк» — 14 (7), «Торпедо-БелАЗ» — 12 (7).